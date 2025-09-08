'Для Кремля это не просто концерт': Залужный объяснил, чем опасно выступление Нетребко в Королевской опере в Лондоне

Королевский театр оперы попал в скандал после того, как пригласил российскую певицу Анну Нетребко, которая в прошлом активно поддерживала Кремль, на открытие нового сезона. Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный решительно осудил это решение и назвал его "актом предательства".

Об этом "Железный генерал" написал в своей статье для Daily Mail. Он отметил, что появление Нетребко на всемирно известной сцене Ковент-Гардена является "вызовом" Путина для Великобритании – ближайшего союзника Украины.

"Мы помним, что в течение десятилетий эта певица стояла рядом с Путиным, человеком, ответственным за смерть тысяч украинских детей. Ее голос на сцене заглушит настоящие крики – крики детей и матерей из разрушенных роддомов в Мариуполе, школ в Харькове, детских садов в Краматорске... Тоска будет плакать слезами украинских детей", – подчеркнул Залужный.

Анна Нетребко обнималась с Путиным и позировала с флагом так называемой "Новороссии"

Он напомнил, что Анна Нетребко неоднократно встречалась с Путиным и получала государственные награды в России. В 2012 году она была "доверенным лицом" Путина на президентских выборах.

А в 2014 году она пожертвовала один миллион рублей театру в оккупированном Донецке, встретилась с лидером сепаратистов и позировала с флагом так называемой "Новороссии". И это не был "жест милосердия" со стороны Нетребко, как она тогда утверждала, а демонстрация политической лояльности, подчеркнул посол.

После начала полномасштабного вторжения в Украину певица отказалась от российского гражданства и заявила, что "против войны". Однако Нетребко так и не осудила действия президента России.

Нетребко – это инструмент Путина для легитимизации убийств в Украине

Залужный отметил, что возвращение таких фигур, как Нетребко – это оправдание российской войны против Украины и пренебрежение памятью тысяч погибших украинцев.

Кремль внимательно следит за такими сигналами, рассматривая их как доказательство возможности возвращения российских художников на мировые сцены, несмотря на войну и массовые жертвы, подчеркнул посол.

"Она была и остается культурным инструментом, легитимизирующим убийства в Украине. На этой неделе она выйдет на сцену Ковент-Гардена, и люди будут аплодировать ей, будто она просто певица, будто войны вообще не было. Кремль пристально обращает внимание на такие сигналы. Для них выступление Нетребко в Ковент-Гардене — это не просто концерт. Это доказательство того, что даже после Бучи, Мариуполя, Краматорска российские артисты, которые служили диктатору, снова могут выйти на лучшие сцены Европы", – написал посол.

Он напомнил, что Великобритания с начала вторжения России активно поддерживает Украину, и выступление певицы с прошлой поддержкой Путина противоречит этим принципам.

Залужный подчеркнул, что искусство не должно служить ширмой для сокрытия преступлений.

"Это не просто культурное событие. Это испытание. Позволим ли мы Путину использовать искусство как занавес, чтобы скрыть свои преступления? Позволим ли мы его ближайшим союзникам стоять на мировых сценах, будто ничего не произошло?", – подчеркнул "Железный генерал".

Как сообщал OBOZ.UA, в Британии возникла волна протестов против выступления Анны Нетребко в Королевской опере. Протестующие требуют отменить выступления российской певицы.

