"Я бы так не делал, но..." Вадим Яценко отказался комментировать позицию Оксаны Лынив, которая продвигает "русский мир", и объяснил причину

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
2,9 т.
Главный хормейстер Львовской национальной оперы и руководитель хора "Гомін" Вадим Яценко решил не высказываться о деятельности дирижера Оксаны Лынив, которая не прекращает исполнять произведения российских композиторов. По словам артиста, его коллега по цеху должна сама отвечать за свои поступки, а он не хочет в это вмешиваться.

Хормейстер также поделился, что, по его мнению, на такую позицию Лынив влияет тот факт, что она живет за пределами Украины и не видит собственными глазами тот ужас, который РФ совершает на нашей территории. Об этом он рассказал в интервью для проекта "Наодинці".

"За Оксану пусть говорит Оксана. Это не мои дела. Я бы так не делал, но это уже позиция лично каждого. Есть такой момент, что она и живет не в Украине. Оксана пусть сама отвечает. Я не буду это комментировать", – высказался артист.

Сам Вадим Яценко убежден, что сейчас продвигать "русский мир" и культуру страны-агрессора точно не время. Как отметил звезда хора "Гомон", он часто бывает в Киеве и видит разрушительные последствия вражеских воздушных атак, поэтому у него даже не возникает мыслей вроде "подирижировать бы сейчас Чайковского".

"Нет речи о том, чтобы выполнять что-то не наше. Есть какая-то история с европейской классикой, которая нужна людям, и на которую хотят ходить, видеть и слышать. Но момент красной линий всей карьеры – это возрождение и создание именно украинского. Этим нужно заниматься всем просто", – подчеркнул хормейстер.

Позиция Оксаны Лынив

После начала полномасштабной войны дирижер неоднократно попадала под осуждение украинцев. В 2022 году Оксана Лынив планировала принять участие в постановке оперы "Иоланта" Петра Чайковского вместе с российскими коллегами. Из-за этого она столкнулась с волной хейта, а со временем сообщила, что не появится в музыкальном шоу. Причиной такого решения дирижер указала ухудшение здоровья и боль в спине.

Уже в 2023-м Лынив попала в скандал из-за футболки с надписью Wagner Power, что переводится как "Сила Вагнера", которую надела на фестивале в Германии. Мероприятие было посвящено композитору Рихарду Вагнеру, поэтому, конечно, никакого отношения к российской ЧВК не имеет. Однако украинцы убеждены, что дирижер должна была бы отказаться от такого мерча, учитывая контекст войны в родной стране. Тогда Оксана Лынив отреагировала на хейт, прикрывшись внучкой композитора: "Катарина Вагнер комментирует злоупотребление именем ее прадеда наемной труппой Евгения Пригожина: "Оккупация работы Вагнера национал-социалистами была отвратительной. И когда "русская наемная армия, зверства которой невозможно превзойти, вымазывает имя Вагнера на своих кровавых знаменах, то не только у меня перехватывает дыхание".

Однако уже через год дирижер добилась отмены концерта War Requiem греческого дирижера Теодора Курентзиса, который имеет российское гражданство. Он не осудил начало полномасштабной войны, а организаторы мероприятия не планировали заставлять его это сделать, переживают за его положение, когда тот приедет в РФ. Лынив подчеркнула, что не выйдет на одну сцену с коллегой, ведь культура не может быть вне политики.

И все же от исполнения произведений российских композиторов она не отказалась. Агент Оксаны Лынив объяснил ее позицию тем, что репертуар любого дирижера "состоит из четырех столпов: романтический немецкий репертуар, французский репертуар, итальянский репертуар и классический русский репертуар". Он добавил, что существует определенное "правило рынка", по которому музыкант должен согласиться на такие условия, чтобы работать на международном уровне.

Позже сама Лынив заявила, что отказ выступать с российскими артистами вредит украинцам. По ее словам, за границей просто невозможно не пересекаться с гражданами РФ, хотя она и старается избегать контактов с ними.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что скандальная Оксана Лынив с другими деятелями культуры вступились за памятники Пушкину и Бунину в Одессе.

