Выступление Леди Гаги на открытии Олимпиады в Париже стало полным провалом: звук подвел, танцор упал

Поклонники певицы Леди Гаги остались недовольны ее выступлением на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Хотя артистка подготовила символический перформанс в гламурном стиле и выучила французскую песню, ее команда сработала откровенно плохо.

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Как пишет Daily Mail, посреди выступления резко испортился звук. Кроме этого, в сети распространяется видео конфуза с одним из танцоров.

38-летняя авторка хита Bad Romance исполнила легендарную песню Mon Truc en Plumes французской исполнительницы Зизи Жанмер, устроив яркое шоу в откровенном костюме от Christian Dior.

Однако не все поняли решение организаторов пригласить американскую знаменитость в Париж. После открытия соревнований сетью начали распространяться недовольные комментарии о том, что открывать Олимпиаду должна была звезда из Франции.

Подогревает недовольство публики еще и непрофессионализм команды, готовившей выступление Гаги. В соцсетях критикуют звук, упрекают певицу за ломаный французский язык и якобы плохую подготовку.

Один из танцоров, выступавший на сцене с Леди Гагой, неожиданно свалился на месте, очевидно, поскользнувшись. Этот конфуз тоже стал вирусным.

Ранее OBOZ.UA писал, что неизлечимо больная Селин Дион повторила легендарное выступление на открытии Олимпиады в Париже за безумный гонорар. Это ее первый за много лет живой концерт, но она спела только одну композицию.

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