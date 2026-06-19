Выражение лица министра обороны Германии, которому показали горящую Москву, взорвало сеть. Историческое фото

Министр обороны Германии Борис Писториус стал настоящей звездой украинских социальных сетей благодаря своей реакции на кадры с последствиями масштабной атаки на Москву. Увидев фотографии горящей столицы России, он улыбнулся и с заметным интересом начал рассматривать детали.

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Снимки Москвы после удара беспилотниками немецкому политику продемонстрировал министр обороны Украины Михаил Федоров во время заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе, Бельгия. В своем Threads он также опубликовал историческое фото с довольным выражением лица коллеги.

"Показываю министру обороны Германии Борису Писториусу московское утро", – написал Федоров.

Фотография с реакцией немецкого политика на удар по Москве вызвала настоящий ажиотаж в сети. Одни пользователи обратили внимание на то, с каким восторгом Борис Писториус рассматривает российскую столицу в огне, а другие в шутку подчеркнули: чтобы передать весь масштаб событий, стоило показать кадры не на телефоне, а на более крупном гаджете:

"Немцам всегда приятно видеть, как горит Москва".

"Выражение лица вместо тысячи слов".

"Вижу, им нравится. И нам это очень-очень нравится".

"По его удивлению прямо видно, насколько он потрясен тем, что мы так точно нанесли удар, что буквально затмили москвичам небо. Россиянам неизбежно придется осознать ту боль, которую они причиняют другим, и в конце концов остановить своего царя".

"Да взяли бы планшет, там же плохо видно".

"Вижу, что ему нравится, как это горит".

Напомним, что утром 18 июня украинские беспилотники нанесли один из самых масштабных ударов по Москве за последнее время. Основной целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод на юго-востоке столицы страны-агрессора. В результате обстрела на территории предприятия загорелись как минимум два резервуара.

Как ранее писал OBOZ.UA, из-за масштабной атаки на Москву сеть взорвалась мемами. Пользователи иронизировали над работой российской ПВО и последствиями ударов, а от язвительных комментариев не удержались и украинские звезды.

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