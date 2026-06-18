"Господин дрон, снимаю шляпу": сеть взорвалась мемами из-за масштабной атаки на Москву

Масштабная атака беспилотников на Москву вызвала волну мемов в социальных сетях. Пользователи иронизируют над работой российской ПВО и последствиями ударов.

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После сообщений о массированной атаке дронов на Москву социальные сети заполонили шутки и мемы. Пользователи активно реагируют на видео пожаров и столбов дыма над российской столицей.

Напомним, утром 18 июня столица страны-агрессора подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. После ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу над городом поднялись густые столбы черного дыма.

Также OBOZ.UA сообщал, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" опубликовал символическое фото и прокомментировал результаты операции. По словам военного, в течение последнего месяца украинские силы уже в третий раз нанесли массированный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.

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