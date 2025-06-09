'Выбрасывала много денег надурно'. Легенда телевидения Татьяна Цымбал эмоционально прокомментировала размер пенсии

Легенда украинского телеэкрана Татьяна Цимбал, которая отдала телевидению почти 50 лет, высказалась о своей пенсии. По словам звезды, она получает неплохие выплаты, однако все равно считает, что и "на такие деньги прожить не очень просто".

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Об этом Татьяна Цимбал рассказала интервью OBOZ.UA. Телеведущая также призналась, что совершенно случайно выяснила, что в учете ее трудового стажа не учтены 16 лет работы.

На вопрос, во сколько лет вышла на пенсию, Татьяна Цимбал отвечает: "Мне кажется, что перебрала лишь немножечко. Но много работала еще потом. Даже когда как-то была в пенсионном фонде, уже не вспомню, по какому поводу, то оказалось, что имею 16 неучтенных лет. Может показаться странным, но я фактически не пользуюсь привилегиями своей пенсионной книжки – льготами в транспорте и так далее. У меня подруги очень непоседливые, знаю, что есть дни, бесплатные для пенсионеров в музее, специальная программа в театрах киевских. Это очень классно, таким должно быть гражданское общество".

Телеведущая говорит, что не жалуется на размер своих пенсионных выплат, потому что знает примеры, когда людям живется на пенсии совсем не сладко: "Недавно видела интервью с инженером-конструктором, которая рассказывала, что имеет 40 лет стажа, а получает ежемесячно 5700 гривен. Спросили о детях, говорит: "Они тянут обучение внучки в вузе, а мне на молоко и хлеб хватает". Мне хватает и на черный шоколад, без которого жить не могу. У меня неплохая пенсия, но я сознательно не хочу называть ее размер, потому что все равно считаю, что и на такие деньги прожить не очень просто. Вы знаете, анализируя свою жизнь, неизменно прихожу к выводу, что мы в семье всегда жили хорошо в финансовом плане. Я привыкла помогать, а не получать поддержку. Конечно, дети пытаются как-то подставить плечо: подарки, что-то еще. Но я таким не спекулирую, потому что сейчас всем трудно".

"Я еще поняла, что раньше выбрасывала много денег напрасно, – добавляет Татьяна Васильевна, – Мы жили на широкую ногу, откровенно вам признаюсь. А сейчас я научилась вести финансы более рационально. И еще осознала, что порой нас выбивает из равновесия не какая-то неприятность, а отношение к этой ситуации. Все, что происходит вокруг, – результат того, как мы это переживаем внутри. Я живу в прекрасном месте, у меня замечательная квартира".

Ранее OBOZ.UA писал, что народный артист Украины Иво Бобул эмоционально высказался о размере своей пенсии: "Да это не пенсия, а страшная несправедливость. Знаете, сколько имею трудового стажа? А сколько начислили выплаты? Даже стыдно озвучивать. А тем временем какой-то человек, который всю жизнь из одного кабинета в другой носил бумажки, получает в 50 раз больше. А судьи себе сколько поназначали? А депутаты, которые пришли в Верховную Раду, извините, с голыми задницами, миллионерами стали. Еще же пенсию будут получать хорошую".

Полное интервью с Татьяной Цимбал читайте на OBOZ.UA здесь.

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