Вы будете удивлены: настоящие имена звезд, о которых многие даже не подозревали

При знакомстве с человеком иногда бывает трудно запомнить имя с первого раза. Если в планах есть стать суперзвездой, но имя состоит из набора сложно сочетаемых букв – это почти невозможно.

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Многие звезды придумывают себе псевдонимы, которые легко произносятся и звонко звучат на сцене. OBOZREVATEL рассказывает о топовых селебрити, которые по определенным причинам изменили свои настоящие имена и фамилии.

Николас Кейдж – Николас Ким Коппола

Настоящее имя голливудского секс-символа Николаса Кейджа – Николас Ким Коппола. Он является племянником кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Актер в молодости хотел отличить себя от дяди, поэтому придумал себе фамилию Кейдж.

Дэвид Копперфильд – Дэвид Сет Коткин

В 18 лет Копперфильд поступил в иезуитский университет Фордхэм в Нью-Йорке, но уже через три недели после первого курса покинул обучение, поскольку его пригласили сыграть главную роль в мюзикле "Волшебный человек в Чикаго". В это время он взял себе сценическое имя Дэвид Копперфильд из известного романа Чарльза Диккенса, потому что ему нравилось, как оно звучит.

Софи Лорен — София Виллани Шиколоне

Актриса Софи Лорен прошла путь от почти нищеты до вершины голливудской славы. Режиссеры не хотели, чтобы София ассоциировалась с Италией, поэтому предложили сменить свою фамилию на англицированную "Лорен". Продюсеры фильма "Африка под водой" настаивали, чтобы имя не было таким итальянским. Написание ее имени было изменено с "Sofia" на "Sophia".

Чак Норрис – Карлос Рэй Норрис

Актеру Чаку Норрису родители дали имя Карлос Рэй. Прозвище "Чак" он получил только в возрасте 18 лет, когда вступил в ВВС США. Во время службы на должности воздушного полицейского на авиабазе собратья окрестили его прозвищем "Чак", которое Норрис полюбил и взял его за псевдоним.

Микки Рурк – Филипп Андреа

Актер Микки Рурк любитель перемен. Еще в начале карьеры он сменил свое имя с Филиппа Андреа, потому что оно ему не нравилось.

Мухаммед Али – Кассиус Марселлус Клей

Боксер Мухаммед Али поменял свое настоящее имя Кассиус Марселлус Клей. Он захотел стать мусульманином, взамен исламисты попросили сменить имя, поскольку родители назвали спортсмена в честь известного работорговца.

Элтон Джон – Реджинальд Кеннет Дуайт

Сэр Элтон Джон скопировал имя своего коллеги-музыканта Элтона Дина. Певец играл в группе, хотел стать самостоятельным исполнителем и выбрал себе новое имя, поскольку его было слишком длинным – Реджинальд Кеннет Дуайт.

Вин Дизель – Марк Синклер

Актера Вин Дизеля сначала звали Марк Синклер. В молодости он работал "вышибалой" в ночном клубе в Нью-Йорке. Он придумал себе псевдоним Вин Дизель, ведь это звучало круто для его профессии. Часть "Вин" происходит от фамилии его матери – Винсента, а прозвище "Дизель" дали ему друзья из-за его энергичности.

Мэрилин Мэнсон – Брайан Хью Уорнер

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон сменил свое имя в честь кинозвезды Мэрилин Монро и психопата-убийцы Чарльза Мэнсона.

Чарли Шин – Карлос Ирвин Эстевес

Актер Чарли Шин поначалу носил имя Карлос Ирвин Эстевес. Он решил называться Чарли, чтобы избежать путаницы с дядей, которого также звали Карлос. Когда Чарли стал играть в кино, он взял фамилию Шин, чтобы пойти по следам своего отца Мартина Шина.

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