Встреча классики и современности: народная артистка Кристина Шишпор даст концерт в Национальной опере Украины

27 ноября в 17:00 на главной сцене Национальной оперы Украины состоится концерт Кристины Шишпор, народной артистки Украины, в сопровождении ведущих звезд украинского балета.

Это вечер, где классика и современность встречаются в одном движении. Балетные фрагменты, модерные номера и премьерные постановки создают атмосферу искусства, которое говорит без слов языком тела и чистой эмоции. В этом сезоне событие поддерживает Piraeus Bank, что делает возможным воплощение проекта, который представляет украинский балет мирового уровня.

В первом отделении зрители увидят фрагменты из балета "Венский вальс", постановку "Лесная песня", легендарный номер "Умирающий лебедь", работы "Однажды в летнее время", "Behind", "Свеча", "Буржуа", "Сиртаки", "What's in the box?" и гран-па из балета "Дон Кихот" с участием Кристины Шишпор и ведущих артистов театра.

Второе отделение посвящено экспрессивной постановке "5 Танго" – ритмичной, точно выстроенной хореографической композиции, в которой солисты Национальной оперы создают динамичный танцевальный диалог, полный силы, темперамента и технического мастерства.

Концерт станет событием, где каждое па превращается в эмоцию, а каждый выход – в историю, рождающуюся прямо на сцене. До встречи на вечере, который создан для настоящего искусства.

Билеты доступны на официальном сайте: opera.com.ua