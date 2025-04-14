Возит в Москву медикаменты. Актер-воин Владимир Ращук рассказал, как его отец из Донецка спасает российских солдат

Украинский актер Владимир Ращук, с первых дней вторжения ушедший добровольцем на фронт, имеет в Донецке отца, который с войной отказался переезжать с оккупированной территории к сыну в Киев. По словам артиста, его отношения с папой прерывались на годы из-за разного видения российско-украинской войны.

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В настоящее время ближайший родственник Владимира Ращука, который сейчас служит офицером управления батальоном "Свобода" Национальной гвардии Украины, возит лекарства в Москву. Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA.

"До войны мы с женой предлагали отцу переехать в Киев, – рассказывает актер. – Я тогда купил участок за городом, хотел строиться, однако не было времени заниматься, а он в этом разбирается. Говорю: "Поставим тебе там готовый маленький домик – будешь жить, контролировать строительство. Купим микроавтобус, хочешь в кинопроизводстве водителем устрою, будешь работать. Но эта идея ему не зашла, и теперь возит медикаменты в Москву".

"После начала полномасштабки я пошел в армию, он не знал, – продолжает актер. – Когда вернулся из Бучи, очень тяжело переживал то, что там прожил. Позвонил по телефону ему. И что-то начали говорить о войне, я стал рассказывать о том, что видел. Он: "А ты знаешь, что ваш танк развалил мой дом?" А наших войск там не было. Говорю: "А что на нем написано?" "Ну, "Z" нарисовано", – отвечает. С тех пор мы не общались два с половиной года. А где-то месяца три назад снова созвонились. "Как дела? Как здоровье?", "Ты сам как?" – вот такой короткий разговор получился. Что я, офицер Вооруженных сил Украины, буду рассказывать дальнобойщику, возящему в Москву медикаменты? Он фактически спасает солдат, пришедших убивать сюда украинцев, в частности – и его сына... Это просто трэш, такого и врагу не пожелаешь".

Владимир Ращук говорит, что до войны имел очень хорошие отношения со своим папой: "До войны были просто фантастическими, сейчас нет. Донбасс сильно накачивали – и продолжают это делать – пропагандой. Я вам больше скажу: если бы Путин не спешил, а еще лет пять подождал с вторжением, он бы зашел туда с парадом. Их пропаганда очень качественно работала там, они эффективно взрывали изнутри. С некоторых пор мы с папой по взаимному согласию перестали говорить о политике. Когда он узнал, что мы с женой были на Майдане, назвал нас "майданутыми". Мол, вам денег не хватает что ли? То есть у него совершенно другие реалии, понимаете? Я рассказываю, что по нам стреляют, а он: а чего вы лезете туда?".

Полное интервью с Владимиром Ращуком читайте здесь.

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