Возить с собой собственную кровать и туалетную бумагу премиум-класса: без каких странных вещей не обходится ни одно путешествие короля Чарльза III

Король Великобритании Чарльз III известен своей любовью к традициям и комфорту, однако некоторые его привычки во время путешествий могут удивить даже самых преданных поклонников английской монархии. Как утверждает британский биограф Том Бауэр, монарх не отправляется в поездки без некоторых личных вещей, которые обеспечивают ему "домашние" условия вдали от дома.

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По словам автора книги "Король-бунтарь", на которую ссылаются в Hello!, во время некоторых визитов сотрудники короля прибывают на место заранее с грузовиком, перевозящим его личные вещи. Среди них – ортопедическая кровать и любимое постельное белье.

Бауэр утверждает, что иногда для короля и королевы Камиллы обустраивают целые спальни, воссоздавая домашнюю атмосферу даже во время краткосрочных поездок.

Не менее необычным является и то, что Чарльз III якобы всегда путешествует со своим собственным сиденьем для унитаза и запасом туалетной бумаги премиум-класса. Также в список необходимых вещей входят бутылка шотландского виски Laphroaig, бутилированная вода и даже картины с изображением шотландских пейзажей.

Впрочем, особые требования короля касаются не только комфорта во время путешествий. Монарх также придерживается специфического режима питания: несколько дней в неделю отказывается от мяса, рыбы и молочных продуктов. В частности, в его рационе отсутствуют обеды.

Кроме того, по словам Тома Бауэра, он очень придирчив к приготовлению яиц: "Он ни разу не готовил себе яйца и маффины самостоятельно. Поскольку, как и многие, Чарльз III очень привередлив в отношении способа приготовления яиц, а яйца, как известно, очень трудно приготовить именно так, как нужно. Он настаивает, чтобы готовили шесть яиц, чтобы по крайней мере два из них были именно такими, как он любит".

Стоит отметить, что Чарльз III также известен своим нестандартным распорядком дня. Родственники и бывшие сотрудники дворца рассказывали, что король может работать до глубокой ночи.

А принц Гарри в своей книге "Запасной" упоминал, что для поддержания здоровья король регулярно выполняет специальные упражнения, в частности, стойки на голове или висит на перекладине. По словам герцога Сассекского, такой комплекс ему порекомендовал физиотерапевт для борьбы с болями в шее и спине.

Как писал OBOZ.UA, Чарльз III и Камилла дважды нарушили королевский протокол во время исторического визита в США. Тот факт, что Их Величества совершили несколько нетипичных для высокопоставленных членов королевской семьи жестов, ярко демонстрирует, что монархия постоянно развивается и идет в ногу со временем.

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