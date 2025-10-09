'Все произошло органично': внучка Нины Матвиенко сделала откровенное признание о смертельной болезни бабушки и не сдержала слез

Ульяна, дочь Тони Матвиенко и внучка легендарной Нины Матвиенко, откровенно рассказала о тяжелом периоде борьбы певицы с неизлечимой болезнью, онкологией, и последних разговорах с ней. Девушка не сдержала слез, поделившись своими мыслями о смерти бабушки.

Ульяна рассказала в интервью Славе Демину, что известие о болезни бабушки получила по телефону, находясь не дома. Она признается, что это был очень тяжелый период, который до сих пор отзывается, но при этом "по-доброму".

"Я узнала о болезни по телефону. Я не была в тот момент дома. Это тяжелый период, который до сих пор отзывается, но по-доброму", – рассказала Ульяна.

По словам внучки легендарной певицы, семья до последнего надеялась, что Нине Митрофановне удастся побороть недуг, однако со временем стало очевидно, что болезнь неизлечима. Ульяна призналась, что не хотела бы, чтобы бабушка долго мучилась, ведь видела, как тяжело ей давались последние дни жизни.

"Была надежда, что смерть отсрочится. Но визуально по состоянию было понятно, что этот процесс необратим. Мне бы не хотелось, чтобы бабушка жила в этом состоянии, если бы оно откладывалось на годы. Она не пережила бы это, ей не нравилось бы. Произошло как произошло, и это произошло достаточно органично", – добавила дочь Тони Матвиенко.

В частности, Ульяна рассказала, что успела провести с Ниной Матвиенко несколько глубоких разговоров за последние месяцы ее жизни, когда та уже находилась в больнице.

"У нас было несколько классных разговоров, когда она уже была в больнице. Но с каждым разговором ты видишь, что человеку уже тяжелее и тяжелее, поэтому те разговоры были очень важными", – отметила девушка.

Какой Нину Матвиенко видела ее внучка

Ульяна также отметила, что ее бабушка всегда оставалась примером оптимизма, внутренней гармонии и любви к жизни. Нина Матвиенко умела видеть добро даже в сложных обстоятельствах и никогда не демонстрировала собственных проблем.

"Она на жизнь смотрела очень светло. Она не видела плохого. У нее стакан всегда был полным (речь о теории полупустого/полуполного стакана. – Ред.), вода переливалась настолько, что она всех этим заряжала. У бабушки проблем не было. Если они были – вы о них никогда не знали, – заметила ее внучка и добавила: – Она любила все красивое, особенное".

Ранее OBOZ.UA писал, что сын Нины Матвиенко рассказал, как узнал о смертельной болезни мамы и почему певица скрывала свое состояние. Она до последнего оставалась сильной, улыбчивой и полной веры в жизнь, хотя уже некоторое время боролась с тяжелой болезнью, о которой почти никто не знал.

