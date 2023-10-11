Внучка Нины Матвиенко ошеломила невероятной схожестью с бабушкой

Внучка легендарной певицы Нины Матвиенко, внезапно ушедшей из жизни 8 октября, Ульяна поразила подписчиков сходством с покойной бабушкой. У 25-летней украинки такие же выразительные черты лица и темные волосы, которые были у ее бабушки в молодости.

Ульяна посвятила исполнительнице пост, в котором трогательно рассказала, что не считала Нину Матвиенко бабушкой. Он появился в Instagram внучки культовой артистки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Всегда не против селфи в туалете, всегда не против новых экспериментов, всегда не прочь быть собой, всегда не прочь узнать новое, всегда не прочь рассказать или доказать, всегда не прочь научить или поучить. Она никогда не была бабушкой, она была Ниной и , вопреки всем, она останется Ниной для меня. Не бабушкой: молодой, живой, веселой, упрямой", – поделилась Ульяна.

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Внучка Нины Матвиенко показала поразительное фото, где позировала так, как когда-то известная артистка. В комментариях украинцы отметили, что 25-летняя девушка очень похожа на свою звездную бабушку в молодости.

"Какие же вы невероятно похожие. Сияй, Уля, живи, создавай и будь счастлива на радость бабушке", "Очень похожа на бабушку", "Все ее в тебе", – говорится в сообщениях с соболезнованиями.

Напомним, коллеги Нины Матвиенко рассказали OBOZREVATEL о ее последних месяцах жизни. Близкая подруга певицы вспомнила о первом "звоночке" ее болезни, а актриса Ольга Сумская – о вещих снах, которые часто снились Нине Матвиенко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что дочь звезды – Тоня Матвиенко – планировала подарить композицию маме в день рождения. Однако "Сік земли" исполнительница уже не услышит. Прощание с Ниной Матвиенко состоится в среду, 11 октября, в помещении Национальной филармонии Украины в Киеве.

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