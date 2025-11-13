Валерий Харчишин впервые признался, что произошло между ним и Яниной Соколовой перед заявлением о расставании

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин признался, что сожалеет об импульсивности публичного объявления о разрыве, которое принесло негативные эмоции Янине Соколовой, и рассказал, что этому предшествовало. Ситуация перед тем достигла для него критической точки, что заставило о романе признаться публично.

Валерий Харчишин в интервью Алине Шаманской откровенно прокомментировал резонансное сообщение в соцсетях, которым он в сентябре 2025 года подтвердил и одновременно объявил о прекращении своих отношений с журналисткой Яниной Соколовой.

Он признался, что его поступок был импульсивным и произошел на фоне постоянного публичного интереса и спекуляций вокруг его личной жизни, которые омрачали его профессиональную деятельность.

Ведущая Алина Шаманская поинтересовалась, жалеет ли Харчишин о своем вынужденном признании, которое принесло негативные эмоции Соколовой.

"Я знаю об этом негативном опыте и эмоциях. Я жалею только о том, что все произошло с моей стороны импульсивно, поскольку у меня уже был пик, по десятибалльной шкале – соточка уже была", – признался музыкант.

На вопрос журналистки, не советовался ли он с Соколовой перед публикацией, Харчишин неожиданно ответил: "Я посоветовался, мне примерно таким текстом и сказали: "Так объявишь, что ничего нет". Я воспользовался советом".

Таким образом, публичное заявление о прекращении отношений, которое вызвало удивление у общества, поскольку о самих отношениях официально не заявляли, было сделано по предварительной договоренности и совету, хотя и было импульсивным со стороны музыканта.

Свободно ли сердце музыканта сейчас

Отвечая на вопрос о своей нынешней личной жизни, Харчишин заинтриговал, заявив: "Здесь я не отвечу, потому что я не знаю", – на вопрос, есть ли у него возлюбленная.

Тем не менее он добавил: "Я свободен, даже когда мое сердце занято. Потому что я больше всего ценю свободу в отношениях. Если ее нет, то это не отношения, это дерьмо".

В итоге на прямой вопрос, влюблен ли он сейчас в кого-то, Харчишин коротко ответил: "Да".

Что известно об отношениях Харчишина и Соколовой

Слухи о том, что знаменитостей связывают романтические чувства, возникли еще в 2019 году, после их совместной работы в клипе на песню "Сьомий день", где они сыграли влюбленных. Предположения об отношениях подогрелись в 2022 году, когда исполнитель и журналистка развелись со своими партнерами.

Долгое время ни Харчишин, ни Соколова не комментировали свои отношения, однако в сентябре 2025-го все изменилось, когда фронтмен группы "Друга Ріка" решился сделать откровенное признание.

"Довольно длительный период нашей жизни мы с Яниной находились в отношениях. Сейчас, по согласию сторон, наши отношения были прекращены", – написал тогда музыкант.

Впоследствии на связь вышла и Янина Соколова, которая поделилась довольно искренним сообщением, где раскрыла, что пережила измену со стороны мужчины, который был для нее очень близким. Она не стала называть никаких конкретных имен, лишь подчеркнула, что редко ошибается в людях и раньше неприятности во взаимоотношениях имела только с женщинами.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне разрушили квартиру экс-супруги Валерия Харчишина в Киеве. Инцидент случился давно, однако он не хотел об этом публично рассказывать.

