Вадим Яценко рассказал об удивительной ситуации с 6-летним мальчиком на концерте хора 'Гомін': это было очень красиво

Солист и дирижер хора "Гомін" Вадим Яценко поделился, что был невероятно поражен поступком юного слушателя во время одного из концертов во Львовской национальной опере. По словам артиста, главной целью деятельности их коллектива является знакомить сограждан с древней украинской музыкой, начиная с 17 века, поэтому для него было настоящим удивлением, когда 6-летний мальчик подбежал к сцене и подпевал каждую композицию из их репертуара.

Тогда дирижеру было действительно приятно осознать, что молодежь знакома с творчеством родной страны. Об этом он рассказал в интервью для "ТСН".

"Мы работаем с различными жанрами, эпохами, в большинстве случаев украинской культуры и музыки. То есть в репертуаре есть древняя украинская музыка. Это, условно, 17-й век: украинские партесные концерты, эпоха классицизма, современные украинские композиторы. Идея этой программы ("Цей хор, цей хор". – Ред.) – это знакомство зрителя с музыкой, скажем так, времен Яремчука, Ивасюка, Квитки Цисык, то есть этой эстрады, в хорошем смысле слова. Это действительно такой пласт украинской музыки, культуры, который развивался в достаточно интересных условиях на самом деле, потому что не было у нас независимого государства. На удивление молодежь знает эту музыку. Для нас было необыкновенно прикольно, когда мы были на концерте во Львовской опере, и прямо к сцене подбегает мальчик лет 6-7 и просто поет все абсолютно: и Горчинского, и Коса-Анатольского, и Шамо. Это класс, было очень красиво", – поделился артист.

Другой солист коллектива Тарас Демко добавил, что сейчас культура сильно подбадривает украинцев. Участники хора "Гомін" собственными глазами видят, как после их выступлений люди возвращаются домой, полные положительных эмоций и энергии.

"Это просто наша миссия сейчас возвращать украинскую музыку, показывать, насколько у нас крутая культура. Развеивать фейки и ту пропаганду, которая на протяжении десятилетий, даже веков, накапливалась в наших головах", – акцентировал внимание исполнитель.

Стоит заметить, что именно благодаря нынешней концертной программе "Цей хор, цей хор", а именно перепева композиции Степана Гиги "Цей сон", которая завирусилась в соцсети TikTok, коллектив за считаные дни получил огромную популярность. Ролик просмотрели почти 10 миллионов раз, а билеты на выступления хора раскупают с невероятной скоростью.

