'В жизни она другой человек': в команде Klavdia Petrivna рассказали, какой на самом деле является Соломия Опришко, и показали ее без маски

Сооснователь студии звукозаписи Павел Стрелецкий, работающий с популярной украинской певицей Клавдией Петровной (Klavdia Petrivna), рассказал, какая на самом деле Соломия Опришко (настоящее имя) без звездного амплуа. По словам музыканта, без "маски" – она совсем другой человек.

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Как поделился Стрелецкий в интервью Суспільне, на самом деле артистка забавная и нестандартная личность "без тормозов". Несмотря на то, что зрители привыкли видеть интеллигентную и спокойную Клавдию Петровну в платьях и шляпе – это только образ, говорит гость. "Вживую это несколько другой человек, не имеющий "стопов", не имеющий психологических зажимов, и она живет свою лучшую жизнь. За счет этого она и создала себя как Клавдию Петровну", – объяснил он.

Стрелецкий добавляет, что в студии она иногда "творит вещи, которые на голову не налезают", одновременно "кайфуя от процесса". "Во многих людях присутствуют травмы детства или какие-то непройденные уроки, которые постоянно нас тормозят в развитии. Ее ничего не тормозит", – объясняет музыкант.

Коллега певицы добавляет, что сейчас Опришко проходит свой путь становления личности, однако ее окружение замечает этот рост. "Но у нее нет вот этих ключевых тормозов, которые обычно человека побуждают остановиться, посмотреть рационально. Там рациональности иногда бывает мало, но при этом интуиция очень развита", – рассказал Стрелецкий.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как выглядит Klavdia Petrivna в реальной жизни. Сразу после того, как Соломия Опришко открыла свое лицо фанатам, друзья звезды поделились общими архивными фото с певицей. Подробности – в нашем материале.

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