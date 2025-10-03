В самое сердце: Макс Барских презентовал новую песню 'Кохай'

Музыкант представляет второй сингл из нового украиноязычного альбома "Місто Дощів" – композицию "Кохай".

Видео дня

"В своих песнях я стараюсь отражать рефлексию собственных ощущений и мыслей. Кохай – это настроение, которое льется из меня несмотря на тяжелые годы, почти четыре года жизни в войне. Я хочу, чтобы мои поклонники имели песню, которая может спасти их во времена отчаяния",– говорит певец.

"Сегодня отпускаю к вам свои самые глубокие и самые интимные мысли. Нет, это все же знания, которые день за днем я подтверждаю своим жизненным путем. Просто остановитесь, где бы вы ни были, и растворитесь в этой работе. Она сможет подарить вам спокойствие, уверенность и просто три минуты для себя", – комментирует премьеру певец.

Новая композиция "Кохай" уже доступна на всех цифровых платформах, а также в виде видеоклипа, снятого известным режиссером Аланом Бадоевым.

Релиз нового альбома Макса Барских "Город дождей" запланирован на 10 октября. Новая пластинка артиста уже доступна для предзаказа.

Впервые новый украиноязычный альбом певец исполнит вживую во время большого концерта во Дворце спорта 13 декабря.