В прямом эфире Нацотбора на Детское Евровидение 2025 случился конфуз: что пошло не так

12 октября в 18:00 начался эфир Национального отбора на Детское Евровидение 2025. В первые 10 минут музыкального конкурса случился конфуз. Во время знакомства зрителей с жюри у одного из них – певца Влада Дарвина – возникли проблемы с микрофоном.

В этом году едва ли не впервые жюри надели гарнитуру вместо классических микрофонов. Однако именно у Дарвина ее плохо проверили и расположили ниже губ, поэтому вместо речи певца было слышно преимущественно его дыхание. OBOZ.UA следит за эфиром.

"Артистов очень много, но для меня важна эмоциональность, уникальность и, самое главное, резонансность. Артиста должно быть слышно, а сейчас должно быть слышно на всю Европу", – сказал Влад Дарвин, однако пришлось прислушаться.

В сети над этим также начали шутить. В Telegram юмористического канала о Евровидении "Мемобачення" написали: "Влад Дарвин би лайк – дыхание (эмодзи ветра)".

Пользователи добавили: "Артиста должно быть слышно!" Также Дарвин: торнадо".

Напомним, что финал международного конкурса Детское Евровидение 2025 состоится 13 декабря в городе Тбилиси, Грузия. В прошлом году Украину представлял 12-летний Артем Котенко с песней Hear Me Now, автором которой стала популярная певица и продюсер Светлана Тарабарова. Финал конкурса состоялся в Мадриде, и выступление украинца стало одним из самых эмоциональных вечера. Благодаря проникновенному исполнению и эффектной постановке Украина получила 203 балла, заняв третье место среди 17 стран-участниц. В частности, жюри присудило 122 балла, а зрители онлайн-голосования добавили еще 81 балл.

