В обуви за 200 грн и с бешеной харизмой: киевский оперный певец стал 'глотком свежего воздуха' для украинцев после неспокойной ночи. Видео

Оперный певец из Киева Сергей Макиенко стал новым героем видео блогера Николаса Кармы, который интересуется стоимостью образов отечественных знаменитостей и обычных прохожих. Артист вышел на прогулку в повседневном аутфите, однако стал настоящей звездой сети благодаря своей харизме.

Видео дня

Немало юзеров отметили, что позитив исполнителя даже поднял им настроение после очередного российского обстрела. Ролик с оперным певцом интернет-деятель обнародовал на личной странице в Instagram.

Сергей Макиенко отдал предпочтение светлому образу. Он одел футболку, которую получил в подарок от жены, и светлые брюки за 1 500 гривен. Интересным элементом аутфита артиста стала оранжевая обувь, которую он приобрел в стоковом магазине всего за 200 гривен.

Во время всего общения с Николасом Кармой оперный певец был очень вежливым и улыбчивым, что не осталось без внимания пользователей сети. Юзеры засыпали артиста комплиментами.

"Очень позитивный и харизма аж прет. Сразу видно – добрый и позитивный человек! Голос шикарный".

"Сколько позитива с утра, аж солнце светит по-другому!"

"Боже, после этой бессонной ночи, это просто глоток свежего воздуха. Мужчина суперовый, все бы такие были позитивные".

"Какой же красивый и харизматичный мужчина".

Напомним, что в ночь на 10 сентября страна-агрессор Россия в очередной раз продемонстрировала свое "истинное лицо" и нанесла массированный удар по Украине. РФ запустила 415 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/"Калибр"/Х-59(69), а также одну баллистическую ракету "Искандер"-М/KN-23. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 413 целей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сеть поразила роскошная женщина из Одессы, которая в 47 лет выглядит максимум на 30.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!