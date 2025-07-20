'В нашем единении есть невероятная сила': Артем Пивоваров произнес мощную речь со сцены Atlas Festival. Видео

На Atlas Festival 2025 в Киеве певец Артем Пивоваров призвал зрителей помнить, что мы можем жить под украинским флагом благодаря нашим Силам обороны. Артист заявил, что невероятная сила украинцев – это единство.

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Речь он произнес перед тем, как спеть популярную песню "Думи". OBOZ.UA публикует видео, снятое нашим корреспондентом.

"Я горжусь, что живу с такими людьми, как вы, в одной стране, что могу дышать вместе с такими людьми, как вы, одним единым воздухом на единой украинской земле и под единым украинским флагом. Мы знаем, что так было всегда, мы знаем, что так есть и так будет, потому что наша сила, наш дух, наша воля – воля несокрушимых..." – обратился исполнитель к публике.

После этого он поднял государственный флаг, который ему подали зрители. Увидев знакомого из его родного города, артист поздоровался с ним со сцены: "Друг, я тебя рад видеть! Волчанск – это Украина!"

Пивоваров подчеркнул: "Мы здесь сегодня, чтобы поддерживать нашу армию".

"Если быть честным, каждый день, просыпаясь, мы должны с вами благодарить три вещи (это, кстати, тризуб) – это вселенная, борец, ВСУ.

Каждый день наши воины, храбрые воины, защищают нашу страну, защищают наши родные земли и отвоевывают каждый сантиметр временно оккупированной территории... Именно благодаря этим воинам у нас с вами есть возможность здесь сегодня встречаться, радоваться новому дню, продолжать жить – насколько это возможно. Я хочу, чтобы мы не забывали об этом", – призвал он зрителей.

Артист напомнил, что наша борьба продолжается столетиями. "Каждый день мы наедине с собой и своими мыслями, событиями, которые происходят в нашей стране, находимся в этом непрерывном и постоянном потоке информации, мыслей, страха, ненависти... Мы должны воплощать наши мысли в действия, так же как это делают наши воины, должны помнить об этом каждый день, где бы мы ни были, куда бы ни вели нас дороги, каким бы ни был наш путь: тернистым, сложным, возможно, в будущем, и легким", – сказал певец.

Он уверен, что украинцы "навсегда останутся свободной, несокрушимой, сильной нацией".

"Поэтому я хочу, чтобы сегодняшний праздник, праздник нашей встречи с вами, был для вас не только напоминанием о том, что идет война. Пусть это будет мотивацией для вас продолжать жить, продолжать вдохновлять других людей в трудные моменты, важные моменты... Я верю в то, что мы с вами объединяемся, и в нашем единении есть невероятная сила", – заявил Пивоваров.

Он попросил зрителей оглянуться и посмотреть, сколько вокруг "красивых, сияющих, молодых, живых, настоящих людей". Артист призвал поблагодарить друг друга, но особенно – военных.

"У нас остается самое главное – это вера, человечность и мечты", – уверен Пивоваров. Он признался, что с начала полномасштабной войны начал еще больше любить нашу нацию, даже в сложные моменты.

"Горжусь тем, что родился в этой стране", – отметил певец. После речи он начал исполнять "Думы" – песню, основой текста которой является стихотворение Тараса Шевченко, – а посетители концерта подпевали Пивоварову.

Как ранее писал OBOZ.UA, Артем Пивоваров начал свое выступление на Atlas Festival с опасного трюка. Артист появился на высоте третьего этажа со страховкой за спиной, после чего "полетел" к сцене по специально обустроенному канатному спуску.

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