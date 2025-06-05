'Пусть проблемы и невзгоды не делают вам в жизни погоды'. Легендарный ведущий-пенсионер вернулся на ТВ: как он выглядит в 75 лет

Легендарный украинский ведущий Николай Луценко, который стал известен зрителям благодаря программе "Миколина погода", где каждый раз произносил культовую фразу: "Пусть проблемы и невзгоды не делают вам в жизни погоды", возобновил свою деятельность на телевидении. 75-летняя знаменитость, который, кстати, озвучивал Гомера Симпсона, был вынужден поставить паузу в карьере, ведь перенес инсульт, однако теперь готов вернуться к любимому делу.

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С 9 июня в эфире ICTV2 появятся обновленные выпуски проекта "Миколина погода". Как сообщается на сайте телеканала, прогноз будет выходить с понедельника по пятницу в программе "Ранок у великому місті".

"Для меня самого было неожиданным такое возвращение, но сила единения и хорошие прогнозы – это же наше оружие сейчас. Даже в самые темные времена, когда на сердце и за окном тревога, мы можем найти свет друг в друге", – высказался ведущий.

Кроме того, Николай Луценко озвучит инсталляцию украинской команды на фестивале независимого искусства Burning Man 2025. Его голос прозвучит в глобальном прогнозе для мира Get Ready.

Возвращение легендарного ведущего на телевидение изрядно порадовало украинцев. В сети появилось немало комментариев, где пользователи делятся положительными эмоциями, а также отмечают, что Николай Луценко прекрасно выглядит:

"Хорошие новости".

"Вот это разрыв!"

"Наконец-то".

"Выглядит живчиком".

Кстати, похоже, что в команде ICTV2 намекали на возвращение легендарного ведущего. Недавно, а именно в день рождения Николая Луценко – 1 июня, на странице проекта "Ранок у великому місті" в Instagram появился пост с архивным видео "Миколиної погоди".

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA знаменитость раскрыл, чем занимался в то время, как исчез с телеэкранов. Так, например, Николай Луценко продал недвижимость в Киеве и переехал в Чернигов. По словам ведущего, этот город, в отличие от столицы, тихий, красивый и душевный, что идеально для пенсионеров. Особенно сильно ему нравится проводить время на даче.

"Вы бы видели, как у меня здесь красиво! Все в ампельных цветах, свисают, как в садах Семирамиды. Дубовая роща рядом. А какой воздух! И от порога оттуда до квартиры в Чернигове – всего 10 километров. Вы понимаете, что это такое? А жилье у меня в самом центре. Очень рад, что в свое время принял такое решение: переехать сюда. Киевскую квартиру продал. Я человек из села, люблю травку", – отметил ведущий.

Несмотря на то, что Николай Луценко уже вышел на пенсию, не прекратил работать. О своей сфере деятельности он сказал: "Есть работа – чаще всего дублирование. Очень люблю своего мистера Пинга из "Панды Кунг-Фу" – приемного папу главного героя. Иногда предлагают какие-то одноразовые акции. Недавно, например, взялся за одну благотворительную рекламу, с помощью которой будут собирать средства на дроны. Пригласили в Киев, снялся бесплатно".

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