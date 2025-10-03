В Киеве состоится первый за четыре года сольный концерт группы 'Бумбокс'

16 мая в Киеве состоится первый сольный концерт БУМБОКС за последние четыре года, организатором которого выступает концертное агентство РМК с которым группу связывают тесные отношения на протяжении 20 лет.

Концерт на территории Blockbuster Mall – это презентация нового EP "Живой", благотворительное событие и закрытие давнего долга БУМБОКС перед слушателями. А сейчас обо всем и с подробностями.

"Этот концерт для нас особенный. Мы впервые исполним песни из нового EP "Живой". Не менее важно, что на этот концерт будут действительны билеты за 2022 год, приобретенные фанами на концерты БУМБОКС в киевском Дворце Спорта 8 и 9 апреля. Мы наконец сможем сказать "спасибо" людям за то, что они столько ждали. И наша любимая составляющая – мы будем собирать средства в Фонд Андрея Хлывнюка для закупки четырех комплексов БПЛА "СИЧ" для подразделения 212 TEAM, 426 батальона беспилотных систем и сводной бригады "Хищник", – отмечают музыканты.

Внимание! Билеты на БУМБОКС – 16 мая 2026, Blockbuster Mall уже в продаже. Успейте приобрести их по самой выгодной цене на сайте boombox.com.ua

Для людей с инвалидностью вход на концерт бесплатный.

За последние почти четыре года БУМБОКС выступал на крупных мероприятиях в Украине только дважды – оба раза на фестивале Atlas Festival. Первый сольный концерт группы в Киеве станет не только долгожданным событием для слушателей, но и важным шагом в поддержке Сил Обороны.

"Дата выбрана не случайно. Мы хотим сделать концерт максимально безопасным и комфортным, собрать как можно больше слушателей и достичь нашей благотворительной цели. Именно поэтому решили провести его в мае, в Киеве, на территории Blockbuster Mall", – комментируют организаторы PMK.

Главный приоритет организаторов – безопасность каждого посетителя и быстрая эвакуация в случае воздушной тревоги. На локации действует самое большое бомбоубежище страны – более 50 тыс м², которое сертифицировали ГСЧС и вмещает в себя до 25 тысяч человек.