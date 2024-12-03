В Киеве отгремела премия 'Музвар': за что наградили Klavdia Petrivna, Верку Сердючку и других звезд

В понедельник, 2 декабря, во Дворце "Украина" в Киеве прошла грандиозная церемония вручения независимой музыкальной премии MUZVAR AWARDS 2024. На мероприятии присутствовали как новые исполнители, так и легендарные звезды отечественной сцены, получившие заслуженные награды в 15 номинациях.

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В этом году желаемые награды завоевали певцы, авторы текстов и видеоконтента, журналисты и даже самый активный фанклуб. OBOZ.UA собрал в материале всех победителей премии "Музвар".

Лучшие новые имена поп-музыки (New Breath)

Юная украинская певица Соломия Опришко, более известная под сценическим псевдонимом Klavdia Petrivna, наделала шума в отечественном шоу-бизнесе своим загадочным образом. Исполнительница дебютировала на сцене, собрав огромную аудиторию во Дворце спорта, где впервые открыла лицо.

Лучшие новые имена рок-музыки (New Wave)

Группа ДК Енергетик была создана в 2022 году, чтобы возродить украинскую пост-панк музыку.

Лучшие новые имена альтернативной музыки (New Connect)

Phil It – новый проект отечественного шоу-бизнеса, который создал украинский музыкант Филипп Коляденко.

Лучшие новые имена эстрады (New View)

Молодая артистка Геля Зозуля стала известна слушателям благодаря хиту "КоляГаля", впервые выпущенному в соцсети TikTok, и композиции "Колір музики".

Лучший автор (Songwriter)

Певица Людмила Белоусова, более известная под сценическим псевдонимом Лилу45, получила премию за свой хит "Спробуй купи мене".

Лучший саунд (Soundproducer)

Love And Rhythm Production получил отличие за работу над синглом Дмитрия Монатика (MONATIK ) – "А що?"

Лучший автор видеоконтента (VideoCreator)

Украинская клипмейкер Таня Муиньо, которая работает с отечественными и мировыми звездами, получила награду за видеоработу на песню Монатика "А що?"

Лучшее творческое сотрудничество (Come together)

Представительницы Украины на Евровидении 2024 года ALYONA ALYONA & Jerry Heil получили вознаграждение за впечатляющую дуэтную композицию "Teresa & Maria".

Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины)

В этой категории свою почетную награду получили команда Общественного вещания и "1+1 Продакшн" за совместную работу по важному событию в мире музыки – Национальный отбор на Евровидение 2024.

Музыкальная журналистика (Not cheap hype)

Автора и ведущего Альберта Цукренка наградили за работу над проектами "СучЦукрМуз" и "Русифікація в стилі поп".

Музыкальный диджитал-наследие (Public Service)

Создатели YouTube-проект "Як звучить Україна", который исследует звучание городов нашей Родины, Наталья Синельникова, Евгений Синельников и Евгений Филатов получили награду.

Лучшая менеджмент-коллаборация (DreamTeam)

Лейбл Nebo music помогает развиваться в музыкальной индустрии современным исполнителям Klavdia Petrivna и OSTY.

Лучший перепев (Re-singing)

Исполнитель Виталий Окс, более известный аудитории как OKS, перепел на украинском языке легендарный трек Тины Кароль "Ніченька".

Самый активный фан-клуб (FanPlace)

Почитатели знаменитости Melovin (настоящее имя – Костя Бочаров) своей безумной активностью и поддержкой кумира получили ценное вознаграждение.

Лучшая новая песня (Move to Reality)

Исполнительница Krylata была награждена премией за чувственную композицию "Каміння у кросах".

За вклад в креативную и музыкальную индустрию

Это специальное отличие от создателей премии MUZVAR AWARDS 2024, которым они наградили артистов, внесших неоценимый вклад в украинскую музыку. Ее получили: трио "Золоті ключі", в составе Нины Матвиенко, Валентины Ковальской и Марии Миколайчук, музыкальный критик и журналист Игорь Панасов и суперзвезда Верка Сердючка.

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