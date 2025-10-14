В 13 лет 'оседлала' полуголого мужчину: Алина Гросу раскрыла, какой катастрофой для нее обернулась скандальная 'садо-мазо' вечеринка

Украинская певица Алина Гросу вспомнила один из самых громких скандалов своего детства – презентацию клипа, которую когда-то окрестили "садо-мазо вечеринкой". Артистка, которой тогда было всего 13, оказалась в эпицентре шквала критики из-за провокационного перформанса – в кожаных костюмах, с танцовщиками в намордниках и минимумом одежды.

В интервью "Радио Люкс" Гросу призналась, что тот вечер стал настоящей катастрофой для нее лично и для ее карьеры. По словам певицы, скандальное шоу было не ее инициативой – весь номер придумал продюсер, который, как она говорит, "сломал ее детскую карьеру".

"У меня был продюсер. И этот продюсер сломал мою детскую карьеру, потому что меня больше на корпоративы и на концерты к детям уже не звали. А это была именно его идея – устроить такую садо-мазо вечеринку. Должно было быть немножко не так: мы учили хореографию, и все должно было быть более-менее нормально, но на само выступление мне и балету принесли кожаный костюм. И будто у нас не было достаточно денег, чтобы хоть во что-то одеть балет", – рассказала Алина Гросу.

Скандал получил настолько большую огласку, что, по словам артистки, комитет по правам детей даже приходил к ним домой – проверить, не стоит ли забрать Алину от "жестоких родителей".

"Наверное, вы не видели интервью и не помните комментариев тех лет: "Боже, бедный ребенок, какие у нее жестокие родители", "Я слышала, что они ее избивают", "Жестокое отношение". Маму как только не называли! Мне очень жаль, честно. У меня золотые родители, так они меня дрессировали, как не знаю кого", – вспоминает певица.

После этого случая, по словам Алины, ее перестали приглашать на детские мероприятия, а карьера юной "пчелки" буквально остановилась. Она тогда впервые столкнулась с тем, как шоу-бизнес может разрушить детскую мечту одним неудачным шоу.

Что известно о шоу, которое разрушило карьеру Гросу

Еще в 2009 году в Киеве состоялась презентация нового клипа 14-летней певицы Алины Гросу, которая когда-то получила известность как "маленькая пчелка" и протеже Ирины Билык. Однако вместо детской непосредственности в тот раз публика увидела провокационное шоу в стиле садо-мазо.

Во время выступления юная артистка появилась перед публикой в кожаном комбинезоне и инсценировала эротическую постановку с полуобнаженными танцовщиками. Зрителей шокировал откровенный образ, а в сети сразу разгорелась дискуссия об уместности такого перформанса для несовершеннолетней певицы.

После громкого скандала Алина Гросу вынуждена была оправдываться. В комментарии для TabloID она заявляла, что не ожидала такого результата и не знала, какой будет окончательная постановка: "А я вообще не виновата совсем. Потому что люди не поняли этот имидж. Это вообще не имидж, это, наверное, попытка себя как-то выразить в чем-то".

По словам артистки, постановку создал режиссер Виктор Кирейко, и во время репетиций танцовщики якобы были одеты совсем иначе – без провокационных элементов костюмов. Мать певицы также не была предупреждена об окончательном виде номера, из-за чего, по словам Алины, сначала рассердилась, но впоследствии конфликт исчерпался.

