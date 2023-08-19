Умер пес Чимс, который был звездой популярного мема: он не пережил операцию

В 12-летнем возрасте в городе Гонконг ушел из жизни звезда мемов – пес Чимс (настоящее имя – Болцы). Он стал популярным около 5 лет назад, когда интернет-пользователи создали забавную картинку с двумя собаками породы сиба-ину.

Видео дня

Чимсом собачку прозвали именно юзеры соцсетей, тогда как хозяева ласково звали его "мячиком", О смерти любимца рассказали в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Болцы боролся с лейкемией. Во время лечения собаку ждала операция и торакоцентез, предусматривающий извлечение жидкости из плевральной полости.

"Не грустите, пожалуйста, помните о той радости, которую Болцы принес в мир. Сиба-ину с круглой улыбающейся мордочкой, соединяющей нас с вами. Он помог многим людям во время пандемии и принес много радости многим из вас, но теперь его миссия завершена. Я верю, что он бегает на небе и ест много вкусной еды со своими новыми друзьями. Он всегда будет в моем сердце. Я надеюсь, что он сможет продолжать приносить радость всем в онлайн-мире. Это моя единственная скромная просьба", – говорится в сообщении.

За блогом забавного пушистика следили почти 700 тысяч пользователей. Он был любимцем многих людей, которым нравится милая порода сиба-ину и мемы.

Впервые о Чимсе узнали в 2017 году, когда хозяева сделали легендарный кадр четырехлапого друга. Его выражение лица показалось пользователям насколько забавно-обреченным, а внешность – слабой, что Болцы начали использовать для сравнения двух людей, вещей или событий, где именно его изображение демонстрировало слабость.

Активные пользователи соцсетей могли видеть его фото вместе с изображением другой собачки той же породы – Доджем. В контексте мема он был более сильным соперником Болцы.

OBOZREVATEL решил вспомнить яркие шутки с участием собак:

Ранее OBOZREVATEL писал, что умер пес Крым, который растрогал всю Украину, когда оплакивал свою семью на руинах разбитого российской ракетой дома в Днепре. В результате вражеской атаки собака потеряла зрение, слух и получила контузию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки !