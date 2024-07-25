Умер французский шансонье и исполнитель легендарного хита 'Снега Килиманджаро' Паскаль Данель

Французский певец Паскаль Данель, исполнитель хита 1960-х "Снега Килиманджаро", скончался в возрасте 80 лет. По словам агента звезды Кристиана Джауме, он ушел в засветы в стенах больницы минувшей ночью.

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Новость о смерти Данеля подтвердил и его сын Жан-Пьер, добавив, что отец "перенес операцию и сердечный приступ". Об этом сообщает Le Monde.

Певец, родившийся в 1944 году, начал свою певческую карьеру как гитарист и вокалист в рок-группе. Автор песен создал свой первый хит "La plage aux romantiques" в 1966 году, который стал успешным не только в Европе, но и в Бразилии, Канаде и Японии.

В 1966 году Данель записал "Снега Килиманджаро", его самый большой хит. Песня была переведена на шесть языков и разошлась тиражом более 25 миллионов копий. Композиция, основанная на рассказе Хемингуэя, была использована в фильме Роберта Гедигуана, которому она и дала название. Благодаря своим успехам Паскаль Данель продолжил гастролировать, выступать в Олимпии и появляться на телевидении.

В конце 60-х шансонье познакомился с Лораном Вулзи, ставшим его дирижером и аранжировщиком. "Он играл на баллах. Я встретил его на концерте и попросил стать моим гитаристом. Он аранжировал мои альбомы и стал моим дирижером. Мы очень хорошо поладили", – рассказал Паскаль Данель в интервью Le Parisien в 2015 году.

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