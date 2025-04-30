'Украинскую женщину видно за 10 километров'. Полина Неня – о неблагодарных беженцах, школах в Испании и реакции местных на iPhone

Украинская телеведущая, издатель и дизайнер Полина Неня из-за полномасштабного вторжения была вынуждена в целях безопасности уехать вместе с тремя детьми в Испанию и начать там новую жизнь. Несмотря на то, что адаптация прошла достаточно легко, журналистка надеется все же вернуться в Украину.

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA фэшн-эксперт объяснила, почему страной временной защиты выбрала именно Испанию, рассказала, какую сумму тратит ежемесячно на базовые нужды своей семьи и что говорят испанцы о войне в Украине. Женщина также поделилась необычным фактом в испанской системе образования, за что учеников могут отстранить от уроков и какие продукты питания школьникам дают разве что на праздники.

– Полина, почему страной временной защиты вы избрали именно Испанию?

– Еще с первого дня полномасштабного вторжения России я приняла решение оставаться в Киеве. Мы с детьми спускались в подземный паркинг, который использовали как бомбоубежище. Там же собирались и наши соседи, обсуждавшие много разнообразной информации. Уже на пятый день у моей дочери начались панические атаки, она даже отказывалась выходить из ванной!

На шестой день большой войны мне пришлось кардинально изменить решение. У меня второе высшее образование – это государственное управление, одним из предметов в Институте при президенте Украины была геополитика. Именно потому, что я хорошо ее изучала, понимала, что покидаю свою страну только в интересах моих детей. Самому младшему ребенку, дочери, на тот момент было пять с половиной лет. Я не могла рисковать состоянием ее здоровья. Если бы я выбирала себя, свою жизнь, то по сей день оставалась в столице.

Сначала на эвакуационном поезде мы добрались до Будапешта (Венгрия), затем месяц прожили в Германии в надежде вернуться домой. Это были "крейзи" времена: постоянно на телефоне, интересуешься, у всех ли все нормально, кто уехал, кто не уехал, какое решение принял, какую страну выбрали. Я же выбрала Мадрид прежде всего с точки зрения безопасности, потому что это самый безопасный город, несмотря на то, что столица.

Кроме того, Испания – страна Европы, где 84 года не было войны. То есть уже три поколения людей, в отличие от нас, не знают, что такое война! Она имеет границу только с двумя странами – это Португалия и Франция. Португалия не представляет никакой угрозы для Испании. С Францией в принципе налажены все экономические и другие отношения, поэтому тоже ситуация более или менее стабильная.

Также Мадрид – это сейсмически безопасный город, рядом нет моря, но это не минус, как многие считают поверхностно. И конечно, для меня очень важной была культурная жизнь столицы Испании – музеи, интересная история, разнообразные события.

– А что говорят о войне в Украине местные? Машу Ефросинину, например, таксист в Испании спросил, продолжается ли она.

– Я уже немного больше понимаю испанский менталитет. Этот вопрос на самом деле был задан очень деликатно, потому что здесь не принято поднимать политические темы с незнакомцами. Я уверена, что таксист точно знал, что война продолжается, но не был уверен, как на эту тему может отреагировать Маша.

Испанцы слушают радио (например, я это делаю в машине, чтобы практиковать язык), по которому постоянно идут новости о происходящем в Украине. И по телевидению тоже. Особенно здесь все обсуждали ситуацию, когда Владимир Зеленский встречался в Овальном кабинете с Дональдом Трампом. Это была неприятная громкая сенсация! Испанцы были уверены, что после победы Трампа на президентских выборах война закончится! Но поймите, как я уже сказала, эти люди в третьем поколении не знают, что такое война. Наши бабушки, родители, мы и наши дети – пережили это, к сожалению, а человек, не переживавший ничего подобного, не может понять глубину проблемы. При этом лично я не встретила ни одного человека, который бы не поддерживал или не был на стороне Украины – в любых компаниях, ситуациях, даже на детских днях рождениях.

У них были свои проблемы – диктатор Франсиско Франко (политический деятель, руководитель страны в 1939-1975 годах. – Ред.), при котором женщины не могли голосовать и иметь деньги на своих банковских счетах – таков был их масштаб проблем, понимаете? Поэтому 8 марта для испанок очень важно выйти на манифест в поддержку свободы женщин. Для нас это немного дикость, потому что мы, в принципе, нормально себя чувствуем, мы хотим цветы, подарки. То есть это все о разности менталитетов и опыте жизни, который мы все проживаем по-разному.

В Испании много благотворительных фондов, разными путями напоминающих о ситуации в Украине. Я тоже постоянно рассказываю о нашей реальности и помогаю. Один из "мягких способов" – это то, что я устраиваю маркеты модных брендов в Испании для того, чтобы наши модные бренды и малый бизнес могли заявить о себе и таким образом помочь украинской экономике.

– Учитывая тот факт, что в Украине вы фэшн-эксперт, не могу не спросить о моде в Испании. В интервью нашему изданию дизайнер Дария Донец, проживающая в Лиссабоне, высказала мнение, что, например, в Португалии моды как таковой нет. Какие в целом женщины в Испании? Ухаживают ли за собой? Какая разница в отношении к женщинам?

– Многие считают, что женщины с большими ягодицами – это настоящие испанки, но это не так. Я уже их хорошо различаю: классические испанки невысокого роста, средний рост мужчин – один метр семьдесят сантиметров. Испанки имеют очень хороший оттенок кожи, с загаром, темные волосы и карие глаза. У них практически всегда тоненькие руки, острые плечи, очень красивые стройные фигуры. Не видела, чтобы у них был лишний вес, притом что они едят хлеб и, как и мы, любят сало.

Испанки делятся на так называемые классы. Есть такие более аристократические женщины, которые прекрасно за собой ухаживают, но они выглядят иначе, чем мы. Сдержанный, классический и стильный стиль. У нас была другая ситуация из-за того, что в Советском Союзе всех делали серыми, одинаковыми и одевали в одну и ту же робу. Поэтому нам, наоборот, всегда хочется выглядеть ярко, чтобы все нас видели! Нашу, украинскую, женщину я всегда увижу на улице за десять километров (улыбается).

– Легко ли записаться на прием к врачу? Как с медициной в Испании?

– У нас недавно был разговор с моей подружкой, которая живет в Великобритании, а до этого жила в Испании, она рассказывала, какая колоссальная разница между этими странами в плане медицины. Здесь очень классно работает система страхования, минимальная оплата на одного человека – от 70 евро (3160 гривен) в месяц. Когда оформляешь страхование, то имеешь либо своего страхового агента, либо свою страховую компанию, и обращаешься к любому врачу, все очень быстро назначается. Многие сделали операции почти бесплатно за счет страхования.

У меня такой страховки нет, но планирую оформить на себя, маму и детей. Пока лечимся за счет государственной медицины. Если возникла ситуация, когда нужна срочная помощь, то едешь в больницу скорой помощи. Там есть окошко информации, где рассказываешь, что болит, работница все записывает и просит подождать. И вот тут меня немного раздражает, что люди возмущаются, что им нужно подождать. Но ведь это бесплатная медицина и это вам нужно! Если ты умираешь, то врачи, конечно, окажут скорую помощь, но если ты можешь сидеть, если они видят, что ты можешь подождать, то сидишь и ждешь.

Когда подходит очередь, то вызывают к терапевту, сначала разговариваешь с ним, потом он отправляет уже к нужному врачу, и в процессе оказывают необходимую помощь.

В Испании проблематично купить лекарство без рецепта, но украинцы решают это, заказывая его у врачей в Украине. Когда кто-то едет к нам в гости, моя мама всегда дает задачу привезти какие-то лекарства. Но если есть рецепт от врача, то покупаешь все очень дешево. Условно если лекарство стоит, например, 10-15 евро (450-675 гривен), то по рецепту от врача можно приобрести его всего за евро-полтора (45-67 гривен), максимум два евро (90 гривен).

Я считаю, это тоже существенная помощь, которую многие украинцы просто не ценят. Поэтому я хочу подчеркнуть, что если уж оказывают помощь, даже если нам не нравится ее размер, то нельзя не быть благодарными хотя бы за то, что дали такую возможность. Украинцы приехали и сразу получили те блага, о которых другие эмигранты восемь-десять лет не могут даже мечтать.

– Сколько вообще нужно средств в месяц, чтобы удовлетворить базовые потребности?

– Испания никогда не оказывала финансовую помощь, как, например, Швейцария, Германия или Польша. Была разовая финансовая помощь, небольшая сумма, и на этом все. То есть то, что предложила в рамках помощи Испания, – это бесплатный доступ к образованию, медицинское обслуживание и разрешение на работу.

Сейчас экономически сложно даже испанцам, потому что труднее всего – это аренда жилья, даже не из-за средств, а из-за документов. Я – соло-мадре (мать-одиночка), которая воспитывает троих детей, то есть многодетная семья, и я являюсь потенциальным "окупасом" – самым большим ужасом для владельцев недвижимости в Испании. Потому что если я уже заселилась в квартиру с несовершеннолетними детьми, то выгнать нас из нее просто невозможно. Существуют группы захвата, которые помогают выселить таких "окупасов", то в нашем случае это практически нереально, потому что никто не будет оскорблять детей или женщину. Аренда квартиры в Мадриде начинается с тысячи евро (45 000 гривен), снять комнату – около 500-700 евро (22 500-31 500 гривен).

На минимальный пакет продуктов на мою семью, в котором обязательно есть мясо, макароны, овощи и фрукты, трачу где-то 70 евро (3155 гривен). И такие покупки, имея двух подростков, постоянно заглядывающих в холодильник, нужно делать три раза в неделю.

Дополнительно кружки – танцы и футбол, который здесь триместрами и стоит за этот период 350 евро (15 770 гривен) на одного ребенка. Стоимость танцев для дочери составляет 50 евро (2250 гривен) в месяц. Еще Мадрид занимает первое место в Европе по удобству развязки общественного транспорта, к тому же, наверное, одной из самых дешевых. То есть ежемесячно я оплачиваю каждому из детей транспортную карту на сумму девять евро (405 гривен), для взрослых цена составляет 25 евро (1125 гривен). Это для меня основные издержки. Также трачу средства на бензин, потому что иногда удобнее на машине поехать по рабочим делам. Конечно, машину иногда нужно обслуживать на станции технического обслуживания. Что касается одежды, то в Испании все стоит реально копейки, иногда думаешь: съесть салат за двадцать евро (900 гривен) или купить новые туфли в Zara? Да нет, конечно, я куплю новые туфли (улыбается).

Но наш уровень жизни в Испании кардинально поменялся. То есть те условия, в которых мы жили в Киеве, когда была большая квартира на Печерске, когда было очень много вещей, что остались там... Сюда мы приехали с одним чемоданом. Но дети растут, им нужны кроссовки, курточки, кофты, конечно, им хочется выглядеть нормально. И конечно, что в голове все очень изменилось, по крайней мере, в моей семье.

Раньше мои дети думали, что нужно иметь только последний iPhone, как и многие дети в Украине, но для испанцев – это нонсенс, чтобы у ребенка был iPhone. Вообще до 13 лет детям не покупают телефоны, а уже после 12-13 лет – самые дешевые, только для того, чтобы с ними можно было связаться. Когда мои дети пришли в школу, а у них iPhone, модные кроссовки и т.д., многим испанцам это было непонятно. И до сих пор не очень понятно на самом деле, в какой прекрасной жизни и на каком уровне мы жили, возможно, во многих вопросах, даже лучше, чем в Испании. Потому что у нас были возможности развития, перспективы зарабатывать деньги, позволять себе поездки, аренду классных квартир, покупку машин.

Есть украинцы, которые реально могут себе многое позволить, и испанцы видят это, особенно автомобили. Конечно, они не понимают, почему они помогают стране, люди из которой ездят на машинах, о которых они даже мечтать не могут. И это немного создает эмоциональный дисбаланс для общества Европы в целом, чтобы оказывать помощь и поддержку.

– Как вы адаптировались в новой стране? На каком языке в основном общаются ваши дети? Например, дочери моей одноклассницы, которые проживают в США, одиноко из-за языкового барьера.

– Когда мы приехали, могли выбрать получастную школу, где изучают два языка – английский и испанский. То есть если бы мы поехали, например, в Германию, Италию или Францию, мне пришлось бы дополнительно платить за английский язык, потому что мои дети, особенно старшие, уже имели хороший уровень английского. Поэтому то, что они пошли именно в эту школу, очень помогло им адаптироваться, потому что учителя знали английский язык и помогали им изучать уже испанский.

Прошло уже три года, и это действительно очень интересный период. Есть такое понятие как трехлетний кризис эмиграции: когда ты уже и не там, но еще и не здесь. То есть будто уже адаптировался, будто понимаешь, как работает метро и как приобрести там карту. Или какие-то элементарные вещи, которые в первые месяцы просто убивали, особенно когда не знаешь языка.

Сейчас гораздо легче, мои дети прекрасно говорят на испанском, я тоже нормально говорю, стараюсь изучать и практиковать новый язык. Для этого важно быть в окружении, которое общается на испанском языке, потому что дома, например, я говорю по-русски и по-украински, потому что моя мама родом из Луганской области. Но всю коммуникацию в рабочих вопросах веду только на украинском языке.

Когда я общаюсь со своими друзьями, проживающими в разных странах, мы анализируем, сравниваем цены, качество продуктов, качество воды, то Испания в этом смысле, конечно, очень классная! Пусть это не выглядит рекламой Испании, просто хочу донести, что я тоже здесь рекламирую нашу прекрасную Украину. Потому что я такой человек – стараюсь замечать и обращать внимание именно на хорошее (улыбается).

Я долго думала, чем заняться здесь, как реализовывать себя уже в секторе испанского бизнеса, потому выбрала сектор недвижимости. Работаю уже больше полугода. Начинала с агентства, а теперь работаю сама на себя как персонал-шопер, то есть ассистентка по подбору жилья (покупка, аренда) в Испании, особенно в Мадриде.

Так вот, мне очень приятно, что теперь владельцы квартир – например, я сталкивалась уже несколько раз с такой ситуацией – для аренды предпочитали семьи из Украины. Потому что за три года практически все украинцы устроились на работу, изучили испанский и, можно сказать, стали абсолютно уважаемыми членами этого общества. Для меня очень важно транслировать, что каждая женщина, каждый мужчина, каждый ребенок с украинским паспортом является лицом нашей страны за границей. И то, как мы ведем себя, как реагируем в разных ситуациях, – это то, как воспринимают нашу Украину. Просто в памяти испанца запечатлевается, что этот человек из Украины и он был приятным, и когда возникнет вопрос, например, приобрести машину скорой помощи, то в его голове будет уже ассоциативный ряд, при котором ему захочется помочь Украине. Поэтому я постоянно подчеркиваю это, хотя мне тоже сложно выживать с мамой, с тремя детьми, собакой, но мы можем помочь, начиная с того, чтобы составлять в мире классную репутацию нашей страны и наших людей.

Чем нас покорила Испания, так это тем, что это очень семейно ориентированная страна. То есть здесь многое сделано такого, чтобы побуждать людей создавать семьи, рожать детей. И семейные традиции здесь очень крепкие, потому что корни католические, а религия тоже побуждает сохранять семьи. Хотя сейчас есть и много разводов. Для меня это личная боль, потому что испанские женщины очень защищены на законодательном уровне, вообще семьи обеспечены информацией, как правильно развестись. Здесь практически нет таких ситуаций, как у нас, по разделу детей, алиментов и так далее.

Это очень элементарно, казалось бы, почему так не поступить в нашей стране? Когда муж или жена не платят алименты три месяца, те, что законодательно подтверждены, то просто через три месяца автоматически лишаются родительских прав. А еще сначала родителям нужно решить вопрос, как разделить детей, кто с кем будет жить, кто кому сколько платит, и только после этого можно подавать документы на развод. В этом смысле очень правильно работает законодательство, я очень хотела бы, чтобы оно так работало в Украине тоже.

– Давайте поговорим больше о школьном образовании. В Португалии в начале учебного года школы выдают родителям много бумаг, которые нужно заполнить. Одним из важных пунктов есть вопрос, кто может забирать ребенка после уроков. Действуют ли такие правила в Испании? Заполняли ли вы какие-то документы, когда устраивали детей на обучение?

– Да, конечно. Я тоже заполняла много бумаг, где меня спрашивали, кто может забирать детей из школы. Раньше в моей семье это могла делать только я, но в этом году моему старшему сыну исполнилось уже 16 лет, в школе его хорошо знают, поэтому он может забирать младших брата и сестру.

До 13 лет учащихся очень контролируют. Когда заканчиваются уроки, обязательно стоит представитель школы или учитель, непосредственно передающий ребенка в руки родителям. Мне очень нравится такая система безопасности.

– Как в Испании проходит первый день учебного года? Пожалуй, как и в других странах Европы, нет праздника первого звонка?

– В нашей школе нет праздника первого звонка, но в первый день учебного года играет музыка, очень праздничное настроение, родители провожают своих детей. Музыка играет также каждую пятницу, когда родители забирают детей, и на другие праздники. Также в нашей школе есть праздник последнего звонка. Это грандиозный концерт, где каждый класс готовит свое выступление. Для меня эти концерты – просто невероятное наслаждение!

– Когда у школьников каникулы?

– В испанских школах гораздо меньше каникул, чем, например, во французских. Когда во Франции в среду выходной, а затем одни каникулы, потом другие, в Испании их только три вида: рождественские, пасхальные и летние. Система детского образования здесь создана таким образом, чтобы помогать родителям работать и не отвлекаться. Потому что очень много испанцев обычно имеют двух-трех детей, и, конечно, когда часто каникулы, работать в нормальном режиме практически нереально. Например, у нас график такой, что в половине девятого утра я отвожу детей в школу и забираю их только в пять. Это очень удобно.

– Какая система оценивания в испанских школах?

– В испанской школе система оценивания от одного до десяти баллов. Для Испании, например, абсолютно нормально, когда ребенок остается на второй год или даже дважды за весь период обучения. Испанцы считают важнейшими предметами испанский язык и математику, и это составило большие трудности для моих детей. Потому что они уже очень легко говорят на испанском, но сами понимаете, что такое грамматика, и наверстать ту, которая была с первого по десятый класс, очень сложно. Но у моего старшего сына были трудности с математикой, потому что преподавание предмета отличается от того, как его учат в украинской школе, как решают задачи, формулы.

При этом сыновья до сих пор продолжают учиться онлайн в Лицее международных отношений на Печерске. Полагаю, это было правильное решение с моей стороны. Помню, когда мы находились в бомбоубежищах, учителя включались, проводили занятия, не у всех получалось присутствовать на уроках, но я знаю, какой это был колоссальный труд! Насколько важно для наших детей, что они продолжают изучать украинскую программу: украинскую историю, украинский язык, украинскую литературу (особенно эти три предмета) – как и то, что учителя и сейчас по субботам выходят в эфиры, пытаются давать задания, пишут тесты. Я хочу выразить им огромную благодарность, они реально гордость нашей страны!

– Есть ли дресс-код в школах?

– Если это государственная школа, то ученики не имеют школьной формы, в частной униформа обязательна. В год набор на одного ребенка стоит где-то 400 евро (18 000 гривен), но мои дети уже третий год в одной и той же униформе ходят, потому что сначала была на вырост, а сейчас она как раз нормальная. Там два вида униформы: спортивная, когда есть занятия спортом, в другие же дни – это джемпера, футболки, юбки или брюки.

– Кто обеспечивает школьников тетрадями и учебниками?

– Это, пожалуй, самый большой расход – где-то 700 евро (31 500 гривен) в год, но кто приехал раньше (мы приехали уже в апреле), еще могли получить тетради и учебники бесплатно. Их стоимость школам оплачивала администрация города.

– Соблюдают ли в школьных столовых сбалансированное питание?

– Это очень классный вопрос. Если послушать троих моих детей, то можно услышать три разных мнения. Например, средний сын в первые дни говорил, что пища просто отвратительная, имеет ужасный запах, ее невозможно есть. В то же время дочь рассказывала: "У нас были ТАКИЕ бобы, ТАКАЯ рыбка! Еда очень вкусная!" Старшему сыну все нравится, главное, чтобы вообще кормили (смеется).

В школьной столовой стараются делать питание сбалансированным, то есть всегда есть фрукты, овощи, мясо, рыба и разные местные блюда. Например, по праздникам школьникам дают чурос – это такой испанский десерт, или даже хамон.

Проблема еще в том, что мой сын, как и я, не мог есть рыбу, пыталась объяснить это работникам школы, мол, почему его нельзя понять. Но нет, у них так утверждено, и школьники должны есть все. И вы знаете, через некоторое время он действительно начал есть все. То есть не нужно агрессивно пытаться изменить школьное меню, над которым работали в министерстве, следует также проявить уважение.

Но, конечно, если у вашего ребенка аллергия, нужно заполнить специальную форму для того, чтобы вам разработали отдельное меню. Вы также должны принести документ от врача, и приготовят все, что рекомендует ваш педиатр.

– Как испанские школы относятся к прогулам?

– Очень плохо. Конечно, если это не касается здоровья ребенка, но так, чтобы просто прогуливать школу, такого нет. Однажды мой сын принес маленький швейцарский нож в школу, а это запрещено. И его наказали – неделю не допускали к посещению школы. Когда я обсуждала эту ситуацию с моими подружками, то шутила, что теперь он будет постоянно носить тот нож, чтобы только не ходить в школу (смеется). На самом деле в Испании такое наказание имеет совершенно иное значение, потому что значит, что ты не достоин посещать школу целую неделю.

– Оглядываясь назад, с какими проблемами больше всего пришлось столкнуться в другой стране за последние три года?

– Прежде всего – это общение. Даже не общение, а понимание. Понять другой менталитет, выучить язык, адаптироваться. Это очень сложно. К примеру, мои дети, как и многие другие, поначалу очень плакали, Оособенно средний сын просил учиться только онлайн в украинской школе, но я понимала, что наше будущее зависело от меня. Так что я объясняла, что мне тоже очень сложно, но все равно мы будем идти в испанскую школу и будем работать.

В результате именно средний сын адаптировался лучше всего. У него очень много друзей, он чувствует себя здесь прекрасно. Но этот период нужно было пережить. Я не говорю, что заставляла детей идти в испанскую школу, просто есть обстоятельства, есть ситуации, когда нужно подстраиваться. Во многих вещах мы подстроились. Мы с уважением отнеслись ко всем правилам, к тому, что нам предоставляли и как это можно было бы использовать. В принципе, я думаю, что получили хороший результат. Если выучишь новый язык, то это, пожалуй, более 50 процентов твоего самочувствия в другой стране. Это очень сложно, когда элементарные вещи не можешь объяснить. Слава Богу, сейчас есть гаджеты, можно в чате GPT или в Google-переводчике моментально сделать перевод. Сегодня еще прочла новость, что в этом году выйдут наушники, которые будут переводить все, что ты слышишь. Это круто, конечно! Потому проблем становится все меньше.

А еще, чтобы немного отвлечься от серьезных вещей, мы с друзьями обсуждали наш вид и то, как в 40 лет выглядели наши родители. Нельзя утверждать, что новые технологии настолько плохо влияют на нас, потому что люди действительно стали выглядеть лучше, иметь лучше здоровье, дольше жить. Наверное, скоро точно изобретут что-нибудь такое, от чего мы будем жить еще дольше, но потом я останавливаюсь и говорю: "Нет, пока Путин не умрет, нельзя, чтобы придумали такие таблетки".

– В завершение нашего разговора – какие советы вы бы дали, чтобы правильно организовывать свое время? В Instagram создается впечатление, что вы всегда все успеваете – там побежали на встречу, там организовали маркет украинских брендов. Кроме того, продолжаете быть издателем онлайн-издания BESTIN.UA.

– Это просто заблуждение. На самом деле мы всего не показываем, и сложно понять реальную картинку нашей жизни. Мне очень непросто. Я очень мечтаю отдохнуть, мечтаю уехать в Киев, но все не так легко.

Когда испанки меня спрашивают, почему украинки выглядят так классно, я отвечаю, что мы живем в таком стрессе, что просто не имеем права выглядеть по-другому. Как говорила Коко Шанель: "Чем хуже у вас дела, тем лучше вы должны выглядеть". Поэтому я стараюсь придерживаться ее слов, а учитывая ситуацию, что я являюсь примером и опорой для своих троих детей, то просто не имею права сдаться. Но я это делаю не только для них, но и для себя, потому что для меня тоже важно делать много вещей, и моя работа меня действительно вдохновляет.

Иногда у всех бывают суперсложные ситуации, когда просто опустились руки, ты не можешь подняться и собраться, но какой-то неожиданный звонок с просьбой срочно что-то сделать все переворачивает с ног на голову. Ты будто ожил, начинаешь делать – и жизнь продолжается. То есть все же главное – это продолжать идти, даже маленькими шажками. Ведь если ты идешь, обязательно получишь то, к чему стремишься. Главное – нам самим не разорваться между собой и не думать, что кому-то больше повезло, а кому-то меньше. Важно то, сколько ты сегодня сделал. И хвалить себя даже за маленькое дело.

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