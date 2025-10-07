Украинская актриса, которая живет в Польше, выступила против Украины в ЕС и призналась, что ее больше всего удивляет

Украинская актриса и звезда хоррора "Конотопская ведьма" Татьяна Малкова, которая долгое время живет в Польше, откровенно призналась, что не хочет, чтобы наша страна вступила в Европейский Союз. По мнению артистки, этот шаг станет для Украины "дорогой в никуда", ведь из-за высокого уровня бюрократии европейцы становятся менее эмпатичными.

Видео дня

По словам Малковой, живя в Польше она неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда чувствовала, будто находится под полноценным контролем. Об этом актриса заявила в проекте "Зі своїми по суті"".

"Почему я не хочу, чтобы мы были в Европе никогда? Для меня, например, это дорога в никуда, потому что они за бюрократией теряют человечность. Очень элементарный пример приведу. Ко мне приехали подруги и мы устроили детские танцы. Я упала и потеряла сознание от болевого шока, потому что очень сильно вывихнула ногу. Это была стратегическая ошибка – падать в субботу. Как мне потом сказали: в Польше можно болеть с понедельника по пятницу, с девяти до четырех. В другие дни – не надо, потому что на тебя будет поф*г всем", – вспомнила актриса.

Из-за довольно серьезной травмы Татьяна Малкова была вынуждена ехать в частную клинику. Она считала, что в Европе увидит высокий уровень медицины, однако была удивлена, когда вместо современного 3D-аппарата для рентгена ей провели обследование благодаря устаревшему прибору. Однако больше всего актрису возмутила рекомендация врача, который просто сказал поднять ногу вверх, приложить что-то холодное и прийти на повторную консультацию через три дня.

С неприятными ситуациями Малкова сталкивалась не только в контексте медицины, но и во время общения с соседями в Польше: "Мы можем собраться где-то на крыльце. Все гуляют, классно проводят время, жарят барбекю. Один из соседей пошел к себе домой, а другие остались. Они могут совершенно спокойно на тебя вызвать полицию, потому что ты им мешаешь спать. Хотя только что вы вместе стояли и все было хорошо".

В другой раз, как вспомнила Татьяна Малкова, ее и соседские дети вместе играли с машинкой во дворе, и случайно повредили сливную трубу в доме рядом. Владелица недвижимости не выясняла ситуацию непосредственно с актрисой, а позвонила хозяйке квартиры, которую она арендует. Женщина требовала вызвать специалистов с лицензией, чтобы те отремонтировали трубу, хотя там было необходимо закрутить только один винтик.

"Для меня это максимально странно. Эти документы, разрешения, что ты не можешь ничего вообще сделать, чтобы это кто-то не согласовал. Ты должна постоянно находиться в состоянии, что тебя контролируют", – высказалась артистка.

Как ранее писал OBOZ.UA, Татьяна Малкова не единственная звезда отечественного шоу-бизнеса, которая против вступления Украины в ЕС. В прошлом году такую же позицию высказала и певица Анастасия Приходько. Она переживает за рынок труда, который якобы весь заполонят жители запада и центра Европы, расчеты якобы в евровом эквиваленте, закрытые магазины по выходным и многие другие аспекты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!