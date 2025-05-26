Совершенно незамеченной прошла новость, что Мелазде официально закрыл группу ВИА Гра. Фактически это произошло давно, а теперь оформлено документально.

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Віагра була найпомітнішим явищем російськомовної попси родом з України. Пающіх трусіков було безліч, але тон задавала вона.

І хоча українці все ще слухають російську музику, розлучення двох естрад стало доконаним фактом. Сидіти на двох стільцях більше неможливо.

Попри всі розчарування у мовній політиці останніх років, українізація української попси стала невідворотною. 15 років тому, на піку Віагри, про це навіть і не мріялося.

І навіть якщо по війні у нас з'явиться якийсь клон Віагри, він буде україномовним, або його не буде зовсім.