Украина впервые выбыла из тройки лидеров в рейтинге букмекеров касательно победителя Евровидения 2024: кто сместил alyona alyona и Jerry Heil

Долгое время Украина держалась на первых позициях в рейтинге букмекеров касательно вероятного победителя Евровидения-2024, занимая то первое, то второе место. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день представительницы нашей страны alyona alyona и Jerry Heil и их конкурсный трек Teresa & Maria оказались на четвертой строчке. Более того, Нидерланды, которые сейчас держатся в списке пятыми, имеют такой же коэффициент на победу, как и Украина. Это говорит, что у нас есть риск опуститься в букмекерском рейтинге еще ниже.

Следовательно, на победу украинского дуэта на международном песенном конкурсе в этом году аналитики ставят 10%. Актуальный рейтинг можно отслеживать на сайте Eurovision World.

Неизменным за последний месяц триумфатором букмекерского списка остается Baby Lasagna, который представит Хорватию зажигательным треком Rim Tim Tagi Dim. На его победу аналитики ставят 17%.

Второе место и коэффициент в 14% имеет от букмекеров Италия. В этом году ее честь будет защищать харизматичная Angelina Mango с песней La noia.

Закрывает тройку лидеров Швейцария. Именно эта страна и ее молодой талантливый представитель Nemo с композицией The Code вытеснили Украину из топ-3.

Между тем, alyona alyona и Jerry Heil, как мы уже отметили, опустились на четвертую ступеньку. Букмекеры оценивают их шансы в 10%.

Также победить с вероятностью 10%, по мнению аналитиков, могут Нидерланды. Трек Europapa от Joost Klein является одним из самых популярных на официальном YouTube-канале Евровидения. По состоянию на 31 марта (на момент написания новости) клип к песне посмотрело более 16 миллионов пользователей. К примеру, конкурсное выступление Хорватии, которому прочат первое место, собрало на этой же платформе 3,4 млн просмотров.

В десятку также попали Бельгия (6%), Франция (4%), Греция (3%), Израиль (2%), Швеция (2%).

Напомним, Евровидение 2024 года состоится в Мальме, Швеция. По традиции песенный конкурс разделят на 2 полуфинала и финал. Украина выступит в первом полуфинале под пятым порядковым номером.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Мадриде, Испания состоялось первое пре-пати Евровидения 2024, где участники почти всех стран впервые знакомились между собой и делились впечатлениями от песен друг друга. Украинок alyona alyona & Jerry Heil встречали аплодисментами и комплиментами.

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