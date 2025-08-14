Учится в Германии: Екатерина Бужинская рассекретила, какую профессию выбрала ее 18-летняя дочь

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская раскрыла, с какой профессией планирует связать жизнь ее старшая дочь от бывшего избранника Елена. По словам исполнительницы, сейчас 18-летняя девушка живет и учится в Германии, а после окончания ВУЗа станет писателем.

Певица отметила, что хотя и находится с Еленой в разных странах, старается поддерживать с ней связь и периодически прилетает в гости. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "ЖВЛ".

"Лена взрослая, ей скоро будет 19. Она будет детским писателем. Она живет в Германии. Мы были у нее в гостях", – поделилась знаменитость.

Младшие дети Екатерины Бужинской – двойняшки Екатерина и Дмитрий – живут вместе с ней и мужем в Болгарии. Они имеют довольно много хобби и унаследовали от звездной мамы талант к творчеству.

"Катя наша – гимнастка, спортсменка, певица, танцовщица. А еще она очень классно рисует и делает украшения собственноручно. А Дима у нас чемпион по плаванию, классно поет. Все детки хорошо учатся, молодцы!" – отметила исполнительница.

Напомним, что Екатерина Бужинская трижды имела серьезные отношения. В подростковом возрасте артистка познакомилась со старшим на 20 лет Юрием Квеленковым. Сначала их связывала лишь работа, а потом разгорелись романтические чувства. Пара решила узаконить отношения, однако этот брак был для исполнительницы очень сложным. Избранник артистки оказался абьюзером, более того, заставил ее сделать аборт в 18 лет. В конце концов она подала на развод.

Затем сердце Бужинской завоевал хирург Владимир Ростунов. Влюбленные жили в гражданском браке, а в 2007 году стали родителями девочки Елены. Рождение ребенка негативно повлияло на их роман, ведь мужчина постоянно оставлял исполнительницу одну с малышом. Знаменитость ушла от него через пять лет совместной жизни, а Ростунов отказался от дочери.

23 апреля 2014-го Екатерина Бужинская сыграла свадьбу с болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым. Спустя два года появились на свет их общие дети Дмитрий и Екатерина.

