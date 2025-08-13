Екатерине Бужинской – 46: где сейчас живет певица, которая стала феноменом в 90-х, и как сложилась ее жизнь. Фото

Сегодня, 13 августа, народная артистка Украины Екатерина Бужинская празднует свой 46-й день рождения. Большую часть жизни артистка посвятила сцене, подарив поклонникам много впечатляющих хитов. Прорыв певицы в индустрии отечественного шоу-бизнеса состоялся в 90-х, когда она получила немало выдающихся наград, в частности Гран-при на международном фестивале "Славянский базар".

Неудивительно, что звезда смогла построить прекрасную карьеру, ведь начала развиваться в сфере музыки в довольно юном возрасте, а сейчас продолжает прославлять украинскую песню в Болгарии. OBOZ.UA расскажет, как сложилась жизнь знаменитости.

Екатерина Бужинская родилась 13 августа 1979-го в Норильске, Россия, однако уже в возрасте трех лет переехала с семьей в Черновцы. Творческий путь артистка начала с участия в детском ансамбле "Звонкие голоса", а потом получила образование в музыкальном училище в Черновцах.

Позже знаменитость начала участвовать в престижных песенных конкурсах. Екатерина Бужинская произвела фурор на фестивалях "Веселад", "Молодая Галичина", "Сквозь тернии к звездам", а в 1998 году получила Гран-при на "Славянском базаре", исполнив песню "Приречена" на стихи Юрия Рыбчинского и музыку Сержа Ламы.

В 2000-м исполнительница получила степень бакалавра по специальности "артист эстрады" в Киевском музыкальном училище. Уже в 2001 году она стала первой представительницей Украины на фестивале в Сан-Ремо, Италия, за спела трек "Украина". После этого знаменитость активно начала выпускать музыкальные альбомы на разных языках и развивать творческую карьеру.

Начиная с 2014 года Екатерина Бужинская присоединяется к благотворительным мероприятиям, за что получила ряд государственных наград. 1 декабря 2015-го она была удостоена звания народной артистки Украины за "значительный вклад в историю и развитие украинской культуры, патриотизм, популяризацию украинской песни во всем мире, благотворительность, волонтерскую деятельность и любовь к родному краю". В 2023-м исполнительница организовала тур "Воля", за время которого дала более 250 концертов и собрала шесть миллионов гривен для ВСУ.

Что известно о личной жизни певицы

Екатерине Бужинской не всегда удавалось построить крепкие и здоровые отношения. В подростковом возрасте артистка познакомилась со старшим на 20 лет Юрием Квеленковым. Сперва их связывали рабочие отношения, а со временем возникли романтические чувства. Пара поженилась, однако брак не стал для Бужинской сказкой. Избранник оказался абьюзером, постоянно унижал ее и изменял.

"В нашей семье царил патриархат. Юрий даже запрещал мне общаться с другими людьми. То есть я не общалась ни с кем – ни с мамой, ни с подружками. Я была закрыта в квартире и целыми днями репетировала. У меня были только съемки, концерты, гастроли. Это была моя жизнь", – делилась звезда.

Когда артистке исполнилось 18 лет, она узнала, что беременна. Однако такая новость не вызвала положительных эмоций у Квеленкова, поэтому он заставил Бужинскую сделать аборт. Об этом решении исполнительница жалеет до сих пор. Она решилась подать на развод через восемь лет токсичных отношений.

Следующим мужчиной, который смог завоевать сердце Екатерины Бужинской был пластический хирург Владимир Ростунов. Пара познакомилась, когда Квеленков привел артистку в больницу, чтобы побороть последствия абсцесса. Позже певица развелась с любимым, а хирург с женой, и они закрутили роман. Со временем Бужинская во второй раз забеременела, однако аборт, который она сделала в прошлом, дал о себе знать.

"Когда я рожала, врачи не знали, что делать, что со мной произошло. Когда я рожала, у меня начали отказывать почки, печень. Врача не знали, кого спасать – меня или ребенка", – рассказывала артистка.

Когда на свет появилась дочь влюбленных Елена, между ними пробежала черная кошка. Хирург постоянно оставлял певицу одну с ребенком, поэтому она ушла от него через пять лет отношений. Со своей стороны Ростунов отказался от дочери.

Долгое время после двух неудачных историй любви Екатерина Бужинская была холостячкой. Однако все же в 35 лет смогла найти "своего человека" – болгарского бизнесмена Димитара Стойчева. Пара сыграла красивую свадьбу 23 апреля 2014-го. Уже через два года влюбленные стали родителями двойняшек Дмитрия и Екатерины.

Сейчас супруги живут в Болгарии с двумя общими детьми. Первая дочь артистки – Елена – живет и учится в Германии.

