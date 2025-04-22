Скандал из-за гимна России в центре Киева: Елена Кравец назвала единственное место, где украинцы могут слушать или читать что-то русское

Популярная украинская актриса и телеведущая Елена Кравец выразила мнение, что убережет Украину от засилья "русского мира". В частности, артистка вспомнила инциденты, когда украинские музыкальные рейтинги на интернет-платформах возглавляют российские певцы, а молодежь на Подоле слушает российский гимн.

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По словам артистки, нужно все делать для того, чтобы все больше украинцев открывали для себя современную украинскую культуру – музыку, кино, литературу. Об этом Елена Кравец рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Для того чтобы все больше украинцев открывали для себя свою культуру, нужно прежде всего иметь внутреннее желание – познать себя, свои корни, язык, музыку, литературу, кино, – говорит Елена Кравец. – Это, на самом деле, о более глубоком: об ответе на вопрос "что мне важно?". Мое мнение здесь может быть не очень популярным, но я действительно верю в право человека на личное пространство. Мы все имеем эту "комнату" – место, где остаемся наедине с собой. И в этом пространстве каждый имеет право делать то, что хочет – слушать, вспоминать, чувствовать. Если что-то из прошлого греет, дает ощущение покоя – это может быть частью процесса исцеления. У меня нет претензий к тому, что человек слушает наедине – чтобы после этого он выходил из этой комнаты немного счастливее или немного сильнее".

"Но есть публичное пространство и есть война. И если мы говорим о подростках, включающих гимн России посреди Киева, в городе, где раздаются сирены, где улицы носят имена погибших героев, – это уже не о "музыкальном вкусе", это о нехватке эмпатии, знаний, элементарной человечности, – добавляет артистка. – Это – публичная демонстрация безразличия к боли. Контекст важен. Сегодня украинская культура – это не просто об эстетике, а о сопротивлении, о сознательном выборе. И если мы не хотим слышать на своих улицах гимн государства-агрессора, то должны не только запрещать, но и предлагать: интересные, глубокие, живые культурные продукты, созданные здесь, рядом с нами".

Ранее OBOZ.UA писал, что в середине апреля, в день жестокой атаки по Сумам, группа молодых людей на Контрактовой площади Киева слушали гимн России. Правоохранители оперативно установили личности всех нарушителей – ими оказались двое 17-летних местных жителей, а также 20-летний житель Киевщины. Свои действия они объяснили тем, что находились в состоянии опьянения.

Полное интервью с Еленой Кравец читайте на OBOZ.UA в среду, 23 апреля.

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