'У меня нет дома'. Лидер 'Другої ріки' удивил причиной, почему кочует по санаториям и съемным квартирам

Украинский артист и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин признался, что сейчас ведет "кочевой" образ жизни. Исполнителю приходится жить в санаториях или арендованных квартирах, ведь у него нет дома.

По словам музыканта, он возит с собой в автомобиле большое количество вещей, а в ближайшее время планирует посетить Винницкую область, ведь "проходит реабилитацию". Об этом знаменитость рассказал в проекте "55 на 5".

"У меня нет пока что дома. Я живу в санаториях, арендованных квартирах, везде. В машине у меня куча вещей. У меня есть машина, две лошади и обезьянка. Теперь я планирую посетить Винницкую область – Хмельник. Еще я реабилитируюсь, потому что злоупотреблял, и мной злоупотребляли, поэтому я сейчас на реабилитации", – поделился артист.

Заметим, что в 2022 году россияне уничтожили дом Валерия Харчишина под Гостомелем Киевской области. Враг обстрелял недвижимость, в результате чего она сгорела дотла. Тогда исполнитель признавался: для него была очень болезненной не потеря имущества, а осознание того, что РФ сравняла с землей место, где хранилось много важных воспоминаний.

В 2025 году фронтмену "Другої ріки" удалось восстановить дом. Знаменитость отмечал, что контролировал каждый процесс строительства, покупал материалы и советовался со специалистами. Сейчас там живет бывшая жена исполнителя с их общими сыновьями.

