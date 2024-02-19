Тяжелобольная звезда 'Назад в будущее' появился на церемонии BAFTA-2024: зал аплодировал стоя. Видео

Майкл Джей Фокс встретили овации от известнейших звезд Голливуда на церемонии вручения кинонаград BAFTA-2024 от Британской киноакадемии. Тяжелобольная звезда серии фильмов "Назад в будущее" вышел на сцену на колесном кресле.

62-летнему актеру, борющемуся с болезнью Паркинсона с 1991 года, помогли подняться на подиум, чтобы он смог объявить номинацию "Лучший фильм". Об этом сообщает Daily Mail.

Выйдя на сцену, Джей Фокса ждал очень теплый прием от звезд. Легендарный актер 80-х был заметно тронут реакцией.

Вручая награду, он сказал: "Независимо от того, кто вы и откуда эти фильмы могут объединить нас. Есть причина, почему говорят, что фильмы – магия, потому что они могут изменить ваш день. Это может изменить ваше мировоззрение. Иногда это может изменить вашу жизнь".

Майклу было всего 29 лет, когда в 1991-м ему поставили диагноз "болезнь Паркинсона". Впервые он рассказал о своем состоянии здоровья в 1998 году.

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