Турецкий певец посвятил песню Валерию Залужному, но исполнил ее голосом женщины. Видео

Турецкий певец Озан Дайи, много лет проживший в Украине, посвятил мощную песню бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Музыкант написал текст композиции на турецком языке, а затем перевел его на украинский.

Что интересно, при аранжировке Дайи использовал искусственный интеллект, чтобы сделать свой голос женским. В комментарии Укринформу он объяснил, почему решил прибегнуть к такому трюку.

"Я долго жил в Украине и могу сказать, что не знаю такого общества, где женщины были бы настолько трудолюбивы, несли бы на себе такую нагрузку и присутствовали во всех сферах. Женщины занимают особое место в украинском обществе, поэтому у меня возникла идея совершить экспериментальный вокал с женским голосом", – поделился исполнитель.

Что касается самой песни, то Озан спел о том, как бесстрашен, мужественен и несокрушим украинский генерал, и как все эти его черты внушали веру и вдохновение защищать родную землю другим воинам. "Имя Залужного стало легендой", – исполнил женским голосом турецкий певец.

"Генерал Залужный с момента вступления в должность в 2021 году боролся всеми силами за безопасность и интересы своей страны, а когда в 2022 году началась активная война, он продолжал ее защищать без всякой передышки, даже на день. И его самопожертвование невозможно описать словами. Потому как человек, живший в Украине и поддерживающий Украину, хотел выразить ему свою благодарность этой песней", – прокомментировал Дайи.

Отметим, что Озан Дайи является настоящим патриотом Украины. В настоящее время он находится на родине, в Турции, однако продолжает поддерживать Украину, в частности, благотворительными концертами в Стамбуле и других городах. Мужчина регулярно публикует собственные снимки в вышиванке или с сине-желтыми флагами. Кроме того, недавно он окончил военную службу в ВС Турции.

Ранее OBOZ.UA писал, что Залужный умилил сеть архивным снимком со своей женой Еленой. На фото и генерал, и его возлюбленная позируют в военной форме и бронежилетах посреди поля.

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