Любовь, которую невозможно купить. Валерий Залужный с женой в камуфляже и бронежилетах поразили сеть

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный восхитил сеть архивным снимком со своей женой Еленой. На фото и генерал, и его возлюбленная позируют в военной форме и бронежилетах посреди поля.

Кадр Валерий Федорович обнародовал на личной странице в Facebook. За 11 часов с момента публикации (на момент написания новости) пост собрал около 40 тысяч лайков и более 200 восхищенных комментариев.

Сам генерал решил оставить фото без подписи. На нем Залужный приобнимает свою жену за плечи, а та клонится к любимому. Оба искренне улыбаются.

Украинцы в основном пишут в комментариях одно общее слово: "Лучшие". Все выражают свое восхищение парой и желают их семье счастья.

"Лучшие! Любим! Уважаем! Вместе к Победе!", "Каждый финиш – это по сути – старт! Честь и уважение Вам, господин генерал!", "Обнимаем вас обоих! Мы всегда рядом, всегда в вашем распоряжении. Победа придет! Вы достигнете назначенной вам цели!", "Гордость Украины!", "Честь, уважение Вам, господин генерал и невероятная благодарность жене за терпение и поддержку!", "Счастья вам. Во всех его измерениях", "Вместе навсегда! Народная любовь с вами!"

Обратил внимание на фотографию и известный военный журналист и волонтер Роман Бурко. По его мнению, Валерий и Елена Залужные действительно завоевали народную любовь, став примером и вдохновением для миллионов украинцев.

"Лишь час назад Валерий Залужный на своей официальной странице в Facebook опубликовал архивное фото со своей женой и оно уже набрало более 19 тысяч положительных реакций пользователей. Очень много людей написали комментарии с благодарностями генералу. Вот что значит настоящая народная любовь, которую невозможно купить никакими телемарафонами . Для Украины это действительно уникальная ситуация. Трудно вспомнить кого еще из чиновников Украины так уважали бы миллионы людей", – поделился Бурко у себя в Facebook.

Отметим, что генерал крайне редко делится подробностями личной жизни. Известно, что его жена Елена работает финансистом в Укргазбанке, а вместе они воспитывают двух дочерей.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Залужного и назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Президент поблагодарил экс-главнокомандующего за "два года защиты" и заявил, что предложил ему остаться в команде.

По словам Зеленского, 2024 год может стать успешным для Украины только в случае эффективных изменений в основе обороны.

Как писал OBOZ.UA, 9 февраля Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины. Эмоциональный момент награждения растрогал украинцев. Посмотреть фото можно в нашем материале.

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