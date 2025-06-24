Тренды YouTube впервые возглавила песня, созданная ИИ: что слушают украинцы вместо 'Шовковиці' и 'Смарагдового неба'

Самой популярной песней среди украинцев на платформе Youtube впервые стала музыкальная работа, сгенерированная с помощью искусственного интеллекта. Трек "Не летів би, але мушу" от Maestro Barsik занял первое место во вкладке "Популярное", вытеснив из топа композицию певца DREVO "Смарагдове небо", а также дуэтный проект артиста Ивана Люленова и комика Артема Дамницкого "Шовковиця".

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Песня, созданная ШИ, покорила слушателей зажигательными мотивами и легким текстом. На видеохостинге музыкальная работа собрала уже более 928 тысяч просмотров.

Однако тот факт, что композиция "Не летів би, але мушу" возглавила тренды YouTube, не вызвала положительных эмоций у Артема Дамницкого. На личной странице в Threads участник команды "Ветераны космических войск" отметил: не понимает, как проект, сгенерированный искусственным интеллектом, может быть лучше того, что создают реальные артисты.

"В музыкальных трендах YouTube происходит дичь, которую я не понимаю. Несколько недель там на первом месте было "Смарагдове небо", на втором – наша с Иваном Люленовым "Шовковиця", но сейчас на 1-2 месте разместилась х*рня, созданная искусственным интеллектом. Подобных треков в топе сейчас целых 7. О таких цифрах могут только мечтать многие реальные артисты, которые работают годами над своим творчеством. Кто это слушает и для чего? Неужели это фейковое музло такое классное, что может сместить с топов реальных людей?", – написал юморист.

Стоит отметить, что хит "Смарагдове небо" не только занимал ведущую позицию на видеохостинге, но и попал в топ-10 самых популярных рок-песен мира в приложении Shazam. С его помощью трек искали более 113 тысяч раз.

Композиция завоевала расположение аудитории удачным сочетанием электроники и этнических мотивов. Однако, это не единственная причина популярности "Смарагдового неба". Дело в том, что 7 июня Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35 на Курском направлении, а видео с горящим боевым самолетом обнародовали именно под эту песню.

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