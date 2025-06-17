В украинские тренды залетела странная песня 'Лебеди': что с ней не так и почему в сети подозревают, что хит создал ИИ

Трек под названием "Лебеді", который недавно стремительно ворвался в украинские музыкальные чарты, вызвал шквал обсуждений в соцсетях. Песня, занимающая третье место в YouTube-трендах и 7 в чарте YouTube Music, исполняется на украинском, но уже получила репутацию искусственного фейка.

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Пользователи сети подозревают, что ее создал искусственный интеллект – и не без участия россиян. Telegram-канал "Злива" обратил внимание на детали, которые могут свидетельствовать об ИИ-генерации хита. Текст песни содержит характерные русизмы, неправильные ударения и набор странных метафор, больше напоминающих машинную поэзию, чем живую лирику.

Строки "там где сердце бьется в пустоту" или "ты оставил в памяти огонь, а я кричу тебе в тишину" являются доказательствами этого. В частности, описание под видео на YouTube оставлено на русском языке, а также содержит множество хэштегов, и почти все они написаны на русском. О вкладе россиян в песню свидетельствует также то, что она доступна для прослушивания в пропагандистской соцсети "ВКонтакте".

Отметим, что обложки к "Лебеди" и другим песням соответствующего автора также созданы с помощью искусственного интеллекта или похищены.

Клип на песню выложили на YouTube-канале Criminal Stars, который зарегистрирован в Грузии. Ранее платформа публиковала исключительно русскоязычный контент, вероятно также созданный с помощью искусственного интеллекта – некоторые треки имеют более 20 миллионов прослушиваний. После популярности "Лебедей" канал внезапно переключился на "украинский" сегмент и представил новую артистку – Amaya Roma. Для нее уже созданы страницы на стримингах, в том числе на Spotify, где аккаунт имеет более 12 тысяч слушателей за месяц.

В TikTok песню использовали уже более 29 тысяч раз, а суммарные прослушивания превысили 5 миллионов.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский хит попал в топ-10 самых популярных рок-песен мира. Эта песня сочетает в себе электронику и этнические мотивы.

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