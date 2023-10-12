Топ-7 остроумных цитат королевы Елизаветы II, которые заставят вас смеяться

Елизавета II, королева Соединенного Королевства и 14 стран Содружества наций, правила 70 лет и 7 месяцев – дольше всех британских монархов (с 1952 по 2022 годы). Она, несмотря на всю серьезность своей роли, обладала прекрасным чувством юмора, благодаря чему имела миллионы поклонников во всем мире. Ее Величество демонстрировала, что у нее все хорошо с самоиронией и умением выкрутиться в неловких ситуациях.

Устали от рутинных дел? Предлагаем немного отдохнуть, и узнать в материале OBOZREVATEL, какой остроумной была Елизавета II.

1. "Вы видели королеву?"

Казалось бы, стыдно не знать, как выглядит одна из самых влиятельных персон ХХІ века – королева Елизавета II. Впрочем, есть те, кто попадал в казусы. Однажды Ее Величество прогуливалась неподалеку от Балморала вместе со своим телохранителем, и увидела группу туристов. Те вдруг спросили у нее "не видела ли королеву?". Она не растерялась: "Я – нет. А вот он (указала на охранника – Ред.) точно видел". Вероятно, монархиню не узнали из-за платка на голове вместо диадемы.

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Похожая ситуация произошла, когда Елизавета II прогуливалась по магазину в Сандрингеме. Одна женщина, увидев ее, вскрикнула: "Боже, вы же вылита королева!". На что та сказала: "Очень обнадеживающе!".

2. Не отдалялась от простых людей

Королеву всегда сопровождала охрана, но иногда командиры конвойного отряда слишком заботились о безопасности Ее Величества – насильственно отгораживали от нее публику. Елизавета II, увидев это, сказала: "Вообще-то, капитан, они пришли посмотреть на меня". И правда, такое событие нечасто бывает!

3. С иронией относилась к своему возрасту

Как-то премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл на празднование 90-летия Ее Величества. В начале выступления на торжественном банкете он выдал: "За время правления Елизаветы II уже сменился 12-й лидер страны". Монархиня же остроумно сказала на это: "Спасибо, господин премьер-министр Канады, что заставили меня чувствовать себя настолько старухой".

4. Помнила оговорки других

В 2007 году королеву пригласили в Вашингтон. Тогда произошел небольшой курьез – 43-й президент США Джордж Буш-младший в своей речи случайно сказал, что Елизавета II посетила празднование 200-летия Америки в 1776 году (а не 1996). Хоть он быстро извинился и сказал правильный вариант, монархиня запомнила это. Спустя два дня она во время поздравления сказала: "Я подумала, а не начать ли мне свой тост со слов "когда я была здесь в 1776 году...".

5. Была прямолинейной

В 1960-е на одном из королевских банкетов выступал дуэт The Everly Brothers. Елизавете II не понравилось их выступление, поэтому она безо всякого лицемерия сказала своей фрейлине, что ей напоминает это пение: "Они звучат, как два кота, которых душат".

Похоже, кантри и рокабилли – точно не любимые стили музыки Ее Величества. Ведь именно группа, которая ей не по душе, повлияла на творчество таких легендарных артистов, как The Beatles и The Rolling Stones.

6. Умела мягко отвечать на нескромные вопросы

Летом 2013 года мир ждал появления ребенка принца Уильяма и принцесcы Кэтрин. А именно – принца Джорджа. Тогда представители СМИ всячески пытались узнать инсайты о будущем правнуке королевы. На вопрос, когда родится малыш, Елизавета II в шутку сказала: "Я даю ей (герцогине Кейт Миддлтон – Ред.) еще 8 дней. От этого зависит, уеду ли я в отпуск!"

7. Говорила слова, которые от нее меньше всего ожидают

В 2011 году после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон королеву пригласили на специальную выставку, чтобы та полюбовалась нарядом невесты. Монархиня шокировала всех, когда сказала: "Жутко, не правда ли? Страшно и пугающе!". Дело в том, что платье было представлено на манекене без головы, поэтому слова Ее Величества касались именно этого "перфоманса". По-видимому, королева умела снижать градус торжественности момента.

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