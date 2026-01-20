Типичный папа на празднике: 71-летний Джеки Чан произвел фурор своим видом на модном показе и растопил сердца благородным поступком

Актер легендарных боевиков Джеки Чан стал настоящей звездой Недели моды в Милане. 71-летняя знаменитость появился на показе новой коллекции китайского бренда Li-Ning, во время которого очаровал общественность как своим стильным образом, так и поведением.

Видео дня

Артист был довольно приветливым с фанатами, а за демонстрацией вещей наблюдал с особым интересом, время от времени делая фото и видео на телефон. Поэтому редакторы издания NSS Magazine даже сравнили звезду с "типичным папой" на праздничном мероприятии.

Модное событие Джеки Чан посетил в стильном светлом пальто, которое скомбинировал с темными брюками и серым свитером. Он надел очки с круглыми линзами и аккуратно уложил густые волосы, объем которых особенно поразил многих людей.

Образ актера произвел настоящий фурор среди пользователей сети, которые искренне восхищаются его стилем, а также молодым внешним видом. В комментариях под роликом знаменитость засыпали комплиментами: "Джеки был иконой моды и всегда ею останется", "Он такой милый", "Кстати, ему 71, а выглядит он минимум на 40".

Кроме того, во время модного показа Джеки Чан оказался в центре внимания из-за того, что разрушил стереотип об отстраненности мировых звезд, пишет Dimsum daily. Один из фанатов актера тихо попросил у него автограф, на что получил отказ от члена персонала. Услышав это, Джеки Чан мгновенно вмешался в разговор и сказал: "Все в порядке! Я дам вам автограф". Такой благородный поступок сильно поразил поклонника актера, который позже выразил восхищение его "скромностью и неприхотливостью" в соцсетях.

А вот когда звезда боевиков узнал, что одна из его фанаток является иностранной студенткой, решил поддержать ее словами: "О, работай упорно!", подняв большой палец вверх.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Alyona Alyona разделась до белья ради благой цели и поразила сеть своей смелостью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!