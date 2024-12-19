Тина Кароль ответила, накажут ли участника Нацотбора на Евровидение 2025 за прослушивание российской музыки

Тина Кароль, продюсер Национального отбора на песенный конкурс Евровидения 2025, прокомментировала скандал с участником лонглиста ENLEO (настоящее имя – Никита Леонтьев ), который признался, что слушает российские песни. Исполнитель родом из Мариуполя рассказал TikTok блогеру, что имеет в плейлисте треки рэпера Oxxxymiron, "ЛСП", Markul и других. По словам певца, он иногда включает музыку россиян, чтобы почувствовать ностальгию.

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Заявление участника Нацотбора 2025 возмутило украинцев – некоторые даже призвали Суспільне дисквалифицировать артиста. Однако, как отметила Кароль в разговоре со Славой Деминым, правила шоу ENLEO не нарушил. "Правил он по факту не нарушил. По морали – вроде да. Но Oxxxymiron насколько я помню он является иноагентом", – отметила она.

Несмотря на это, добавила продюсер, ситуация стала триггером для граждан. Звезда понимает чувство украинцев и считает нормальной реакцию сети. "Для меня все конкретно уже давно с 2014 года. Но я ведь тоже исполняла песни на русском, так и было. И после 14-го, хотя находились всегда в Украине", – продолжила Кароль. По словам певицы, в дальнейшем принимать решение будет оргкомитет: "Это уже оргкомитет будет решать. Виноват, не виноват – это уже какая-то другая история. Я честно скажу, ENLEO один из тех, кто очень крепко выступил на прослушивании".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Тина Кароль назвала две причины, почему ни один "раскрученный" артист не подал заявку на Евровидение в этом году. Подробности – читайте здесь.

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