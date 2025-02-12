Тина Кароль не пришла на встречу с участницей Нацотбора 2025 после публичного спора: СолоХа назвала причину

Украинская певица СолоХа, ранее не попавшая в лонг-лист Нацотбора на Евровидение 2025 (конкурс завершился, а победитель Ziferblat отправится в мае в Базель, Швейцария), рассказала, что должна была встретиться с главным музыкальным продюсером конкурса Тиной Кароль. Однако в назначенный день артистка так и не пришла, объяснив это личными обстоятельствами.

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Об этом Солоха рассказала в интервью "ЖВЛ". Раньше между исполнителями возникла публичная дискуссия. После неудачи в отборе СолоХа выразила возмущение из-за решения продюсера и раскритиковала коллег, по ее мнению, попавших в лонг-лист без значительных достижений. В ответ Кароль отметила, что конкуренция в этом году была выше, и посоветовала певице изменить музыкальный стиль.

После этого заявления СолоХа публично поблагодарила Кароль и пригласила его на встречу, чтобы получить более подробную консультацию. Но как оказалось, встреча не состоялась.

"Тина сказала, что надо принять то, что песня не так сильна. Сказала, что готова разъяснить, что не так. Я к ней обратилась и сказала, что готова выслушать. Мы должны были с ней встретиться, но именно в день нашей встречи она мне написала, что что-то у нее не получается. Я до сих пор жду", – поделилась СолоХа.

Что произошло между СолоХой и Тиной Кароль

СолоХа подавала заявку на участие в Национальном отборе, однако не прошла отборочный этап. Певица возмутилась решением продюсера и не сдерживала эмоций в соцсетях, публично подвергая сомнению объективность отбора.

Исполнительница выразила недовольство тем, что в лонг-лист попали артисты, которые, по ее мнению, не имели значительных творческих достижений за год: "Я хотела бы узнать, почему некоторые люди попали в лонг-лист. Например, есть певец KHAYAT, он трижды пробует себя на сцене Нацотбора. Почему так? Группа Ziferblat – дважды. За год они выпустили одну песню. Люди не проявляют себя. Группа YAGODY – тоже одна песня за год. Ничего не делают, уже дважды попадают. Я не понимаю, кто их протеже, кто их продюсирует. Или мне нужно сказать: "Тина Кароль, удочери меня!"

Позже Тина Кароль прокомментировала ситуацию, объяснив, что главной причиной отказа для СолоХи стала высокая конкуренция. Продюсер подчеркнула, что нынешние претенденты были сильнее, и посоветовала певице поработать над изменениями в стиле.

"Вы можете обратиться в следующий раз, но мой личный вам совет, госпожа СолоХо, – я бы рекомендовала вам изменить жанр музыки. Возможно, если вы обратите на это внимание, вы увидите результат сами – по своим стремам, по успеху, в продажах билетов на ваш концерт", – сказала Кароль.

На такой комментарий СолоХа отреагировала довольно сдержанно, поблагодарив певицу за конструктивную критику. Звезда призналась, что сейчас в поиске изменений и планирует проститься со старым апмлуа.

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