Стало известно, сколько людей смотрели финал Нацотбора на Евровидение 2025 и как распределились голоса в Дії
В субботу, 8 февраля, Украина избрала своего представителя на песенном конкурсе Евровидения 2025. Победителем Национального отбора стала группа Ziferblat, а финал отечественного шоу достиг рекордного количества просмотров, ведь только на телевидении этот показатель составляет 834 тысяч.
Согласно информации, что появилась на сайте eurovision.ua, за три дня музыкальное соревнование на платформе YouTube посмотрели 3,1 миллиона раз. В день финала Нацотбора TikTok-аккаунт suspilne.eurovision собрал 3,4 млн просмотров, охват постов в Instagram составляет 1,7 млн, а видео – 7,3 млн.
Хорошие показатели можно увидеть и на Facebook-странице Евровидения Украины. Охват постов в этой соцсети составляет 990 тысяч.
Не менее активными были украинцы и в приложении Дія, выбирая представителя нашей страны на международной арене. Всего в опросе приняло участие 362 388 человек, а голоса распределились следующим образом:
Ziferblat – 90 390
MOLODI – 70 885
Маша Кондратенко – 62 439
FIINKA – 52 858
KHAYAT – 44 299
ДК Энергетик – 19 556
KRYLATA – 11 726
Абие – 5 595
Future Culture – 2 338
Влад Шериф – 2 302
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