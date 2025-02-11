Стало известно, сколько людей смотрели финал Нацотбора на Евровидение 2025 и как распределились голоса в Дії

В субботу, 8 февраля, Украина избрала своего представителя на песенном конкурсе Евровидения 2025. Победителем Национального отбора стала группа Ziferblat, а финал отечественного шоу достиг рекордного количества просмотров, ведь только на телевидении этот показатель составляет 834 тысяч.

Видео дня

Согласно информации, что появилась на сайте eurovision.ua, за три дня музыкальное соревнование на платформе YouTube посмотрели 3,1 миллиона раз. В день финала Нацотбора TikTok-аккаунт suspilne.eurovision собрал 3,4 млн просмотров, охват постов в Instagram составляет 1,7 млн, а видео – 7,3 млн.

Хорошие показатели можно увидеть и на Facebook-странице Евровидения Украины. Охват постов в этой соцсети составляет 990 тысяч.

Не менее активными были украинцы и в приложении Дія, выбирая представителя нашей страны на международной арене. Всего в опросе приняло участие 362 388 человек, а голоса распределились следующим образом:

Ziferblat – 90 390

MOLODI – 70 885

Маша Кондратенко – 62 439

FIINKA – 52 858

KHAYAT – 44 299

ДК Энергетик – 19 556

KRYLATA – 11 726

Абие – 5 595

Future Culture – 2 338

Влад Шериф – 2 302

Ранее OBOZ.UA рассказал, что продюсер раскрыл, какой гонорар получили жюри и ведущие Нацотбора на Евровидение 2025.

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