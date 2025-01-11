Таким игрока №456 вы еще не видели: как выглядел главный актер 'Игры в кальмара' в молодости. Фото

Южнокорейский актер и модель Ли Чон Че приобрел немалую популярность у большого количества аудитории во всем мире, поскольку появился в роли игрока №456 в сериале "Игра в кальмара". После выхода нашумевшей ленты на экраны 52-летний знаменитость стал настоящим кумиром для многих любителей кино.

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Такая заинтересованность в личности звезды привела к тому, что в сети начали всплывать кадры, на которых можно увидеть его в молодости. Внешний вид актера в 90-х и 2000-х вызвал восторг у его поклонников.

Просматривая старые фотографии Ли Чон Че можно заметить, что он почти не изменился. Конечно, на лице звезды "Игры в кальмара" кое-где появились морщины, однако харизма и подтянутая, спортивная форма никуда не исчезли.

Свой творческий путь знаменитость начал еще в 20 лет. Тогда он участвовал в проектах "Песочные часы", "Город восходящего солнца", "Father vs. Son" и многих других. Похоже, что уже в то время актер смог найти свой идеальный стиль. Поскольку, сравнивая его фотографии в более молодом и старшем возрасте, можно увидеть, что его прическа почти не претерпела изменений.

Хотя иногда Ли Чон Че все же экспериментировал с образом ради успешной карьеры.

Фанаты "Игры в кальмара" были потрясены, когда увидели, как выглядел Ли Чон Че в молодом возрасте, поэтому оставили немало комментариев на просторах соцсетей: "Он всегда был таким красивым", "Мне нравится, как он сохраняет одну и ту же прическу в течение многих лет. Она имеет очень элегантный вид", "А какая у него харизма", "Я просто знал, что он должен был быть невероятным в те годы".

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