Мало кто видел ее такой: как выглядела в реальной жизни Коко Шанель. Редкие фото

Со дня смерти Коко Шанель – женщины, которая революционизировала моду и создала новые стандарты стиля, прошло ровно 54 года. Вне ее ярких дефиле, культовых шляп и жемчужных украшений была другая Шанель – такая, какой ее видели только самые близкие.

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Редкие фотографии позволяют заглянуть за занавес публичного образа модельера-основателя бренда Chanel. Они подчеркивают ее человечность, которая иногда терялась за блеском модных коллекций и легендой, которая с годами только растет. OBOZ.UA собрал эти особые фотографии.

На первом фото, сделанном в 1931 году, когда модному дизайнеру было 48 лет, Коко Шанель позировала в отеле "Пьер" во время своей первой поездки в Нью-Йорк. Она была одета в белый шелковый блейзер и брюки, а из аксессуаров выбрала жемчуг. Примечательно, что рядом с собой знаменитость держала огромный альбом для рисования эскизов следующих образов своего модного дома.

На другом фото она играет в гольф, демонстрируя пристрастие к спорту. Стоит отметить, что именно со спортивной одежды и белья начался триумф Коко Шанель. На снимке дизайнер стоит посреди поля для гольфа, искренне улыбаясь на камеру. Для игры она выбрала длинную юбку и легкий кардиган, закрепивший поясом на талии. Ее голову от яркого солнца прикрывала шляпа.

Еще один снимок показывает Шанель в номере отеля в Лондоне, Англия, где она выглядит спокойно и расслабленно. Знаменитость для кадра села рядом со столом, на котором было разбросано немало бумажек. Коко Шанель на это событие надела шубу с меховым воротником. Вместо шляпки на ее голове красовался берет.

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