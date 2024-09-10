Сын Честера Беннигтона раскритиковал Linkin Park из-за новой вокалистки: в чем обвиняют Эмили Армстронг

Сын Честера Беннингтона, покойного фронтмена американской рок-группы Linkin Park, ушедшего из жизни в 2017 году в результате самоубийства, Джейми Беннингтон раскритиковал бывших коллег отца из-за новой вокалистки. По его мнению, Эмили Армстронг является довольно сомнительной заменой папы, ведь в прошлом была связана с саентологией, религией, по которой человек – бессмертное существо, находящееся в физическом теле, и поддерживало друга, виновного в изнасиловании женщин.

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Как сообщает издание Variety, в своем Instagram 28-летний мужчина выразил негативное отношение к новому составу группы. Он отметил, что таким образом соучредитель Linkin Park Майк Шинода "тихо стер жизнь и наследие отца в режиме реального времени".

В соцсетях сын покойного вокалиста вспомнил, что Эмили Армстронг поддерживала своего друга, актера Дэнни Мастерсона, приговоренного к 30 годам заключения за изнасилование двух женщин. Будучи представителем Церкви сайентологии, звезда фильма "Ранчо" неоднократно совершал сексуальные преступления по отношению к другим прихожанкам. Сначала артист начал терять роли в популярных кинолентах, а затем был арестован Верховным судом Лос-Анджелеса.

"Людям несложно смириться с перспективой Linkin Park переосмыслить свое творчество. Им трудно понять, как вы наняли своего многолетнего друга Эмили Армстронг взамен Честеру Беннингтону, зная о ее истории в церкви и поддержке Дэнни Мастерсона", – написал Джейми.

Новая вокалистка рок-группы присутствовала только на одном слушании по делу друга, после чего отказалась от помощи ему. Несмотря на то, что она извинилась перед фанатами, отметив: не оправдывает жестокое обращение или насилие над женщинами, и сочувствует жертвам этих преступлений, потомок Честера Беннингтона считает, что они потеряли доверие поклонников.

Особое возмущение Джейми вызвало то, что Майк Шинода решил объявить о новой участнице Linkin Park в сентябре, который считается месяцем предотвращения самоубийств. По его мнению, это самое плохое время для обнародования подобной информации, поскольку его отец собственноручно покончил с собой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Linkin Park вернулся с новой вокалисткой и первой за 7 лет песней. В живом выступлении 5 сентября в Лос-Анджелесе артисты сыграли уникальный музыкальный релиз.

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