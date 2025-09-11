Судороги, пена и потеря сознания: певица Майорова, которая уменьшила грудь, рассказала о тяжелой реабилитации и раскрыла цену операции

Украинская певица Даша Майорова, которая недавно воплотила в жизнь свою давнюю мечту, а именно уменьшила грудь, рассказала о своем состоянии после пластической операции. Процесс реабилитации артистки проходит довольно сложно, ведь она теряла сознание, а в теле возникали судороги.

Как призналась исполнительница, она даже не представляла, что восстановление после хирургического вмешательства может быть настолько нелегким. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

"Я даже не думала, что реабилитация будет настолько "яркой" – с потерей сознания, судорогами и пеной. Приехала скорая, но они сказали: "Заберем, но будем обследовать по очереди, потому что есть пациенты с более тяжелыми случаями". Сплошной сюр", – написала певица.

Раскрыла Даша Майорова чуть больше деталей и о самом хирургическом вмешательстве. По словам артистки, операция длилась около трех или четырех часов, а за процедуру она отдала восемь тысяч евро.

Как поделилась исполнительница, после хирургического вмешательства она принимает обезболивающие препараты. У Даши Майоровой нет физической боли, однако присутствует ощущение, будто на груди лежит тяжелая плита.

Стоит заметить, что, по словам певицы, решение лечь под нож пластического хирурга не было для нее спонтанным. Еще с 13 лет Даша Майорова мечтала уменьшить грудь и наконец воплотила желание в жизнь.

