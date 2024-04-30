Стало известно, какой королевский протокол нарушила Елизавета II на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон: но ее вины здесь нет

Королевские мероприятия, как правило, подлежат тщательному планированию, однако было немало случаев, когда случались ошибки – некоторые из них остались почти незамеченными. 29 апреля супруги принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют 13-ю годовщину свадьбы.

Именно в этот день ошибку допустила бабушка жениха – покойная королева Елизавета II. Об этом сообщает HELLO.

На видео можно увидеть, как почетная гостья прибыла на праздник. Монарх пыталась сказать гвардейцу, что не следует открывать двери с другой стороны транспорта. Дело в том, что машина остановилась не на той стороне тротуара возле Вестминстерского аббатства, так что королеве пришлось выходить со стороны, где сидел ее муж принц Филипп.

Эксперт по этикету Александра Мессерви сразу заметила этот промах. "Я заметила, что машина, которая перевозила королеву и герцога Эдинбургского, остановилась совсем не на той стороне в Вестминстерском аббатстве", – рассказала она на подкасте HELLO! Right Royal.

"Королева вышла не с той стороны. Я думаю, что [охранник], открывший дверь, был расстроен, когда королева на самом деле вышла не там, где должна бы обычно. По правильному протоколу, она должна была сидеть у обочины, а не на оборотной стороне", – добавляет специалист. Мессерве считает это ошибкой, однако не королевы, а персонала. Правило имеет историческое происхождение: во времена экипажей и лошадей, джентльмены должны были выходить на внешнюю сторону тротуара, а женщины на другом, чтобы избежать грязи.

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