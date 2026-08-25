"Спасибо за любовь": группа "Друга Рика" выпустила концертный альбом и видеоверсию юбилейного шоу "Я есть! 30 лет"

Группа "Друга Ріка" выпустила концертную запись юбилейного шоу "Я Е! 30 лет", которое состоялось 8 марта в киевском Дворце спорта. Концерт представлен в двух форматах: в виде альбома на стриминговых платформах и в виде видеозаписи концерта на YouTube.

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В концертный альбом вошли 30 композиций, охватывающих разные периоды 30-летней истории группы. Видеоверсия шоу продолжительностью 2 часа 17 минут доступна на YouTube-канале "Другой Реки". Послушать альбом на платформах можно здесь.

Для музыкантов этот релиз стал записью, к которой они стремились фактически с самого начала истории группы. За 30 лет "Друга Ріка" неоднократно записывала свои выступления, однако именно юбилейный концерт стал тем концертом, результатом которого музыканты остались довольны.

"С первой репетиции неизвестной, ещё неназванной группы и по сей день мы мечтали о такой концертной записи. Нам никогда не удавалось воссоздать её такой, какой хотелось. Для этого понадобилось всего 30 лет. Наконец-то у нас в руках то, о чём мы мечтали", — комментирует запись "Другая Река".

Юбилейное шоу "Я Е! 30 лет" стало самой масштабной постановкой в истории "Другой Рики". Режиссером-постановщиком шоу выступил Герман Ненов. Программу построили как целостную историю из пяти тематических частей, а сценографию – вокруг многоуровневой конструкции, большого LED-экрана, подвижных световых платформ и визуальных эффектов.

Во Дворце спорта группа исполнила песни разных периодов своей истории — от "Впусти меня", "Три минуты", "Математика" и "Пью из твоих ладоней" до нового материала — "МИ", "7’Я в онлайне". Одной из премьер вечера стала "Я иду", которую "Друга Рика" исполнила вместе с Виктором Скуратовским, Олегом "Фаготом" Михайлютой, Иваном Маруничем и ODYN.

После работы над записью музыканты называют этот концерт своим лучшим концертным лайвом.

"Надеемся, вы почувствуете то же самое, что и мы, когда впервые его послушали. Это наш лучший лайв. Вероятно, есть и лучшие живые выступления. Но лучше этого у нас ещё не было", — добавляет лидер группы Валерий Харчишин.

В то же время для музыкантов эта запись стала не только итогом первых 30 лет, но и точкой перехода к следующему этапу "Другой Реки". После юбилея группа говорит о готовности двигаться дальше и меняться.

"Мы дошли до этапа, которым гордимся и по которому будем скучать. Но это страница, которую мы перевернули, чтобы измениться. Это та ступень, которая позволила нам стать другими", – говорит Валерий Харчишин.

"ГУРТом" для ГУР

"Друга Рика" продолжает благотворительную акцию "ГУРТом", цель которой — собрать 15 млн грн на катер для эвакуационных миссий по спасению разведчиков, дроны MAVIC 3T и серверное оборудование для ГУР МО Украины.

Кампания стартовала накануне концерта во Дворце спорта и продолжается в рамках тура "Я ЕСТЬ! 30 лет". На данный момент собрано более 10 миллионов гривен. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Тур "Я Е! 30 лет" продолжается

В сентябре "Друга Ріка" продолжит украинскую часть юбилейного тура. Концерты состоятся в Житомире, Белой Церкви, Черкассах, Чернигове, Ровно, Луцке, Тернополе, Виннице, Одессе, Полтаве, Днепре и Харькове.

Осенью группа также отправится в большую европейскую часть тура, которая продлится в течение октября и ноября. "Друга Рика" выступит в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Швейцарии, Великобритании, Ирландии, Италии, Австрии, Португалии, Испании, Финляндии, Норвегии и Швеции.

Полное расписание концертов доступно на сайте группы.