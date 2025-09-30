Содержит жена и сын: Юрий Луценко удивил, почему не может найти работу

Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Юрий Луценко рассказал, что после завершения государственной службы так и не смог трудоустроиться. По его словам, сейчас семью обеспечивает жена Ирина Луценко и старший сын Александр.

Сам он же занимается подготовкой своего политического будущего и признается, что зарабатывать пока не получается. Об этом украинский политик рассказал в интервью Славе Демину.

Луценко отметил, что пытался найти работу в коммерческих структурах, в частности обращался к крупным застройщикам (имеет образование инженера), но везде сталкивался с одной и той же проблемой.

Как политически значимое лицо (PEP (ПЭП)), он находится под усиленным финансовым мониторингом, что делает его нежелательным работником в компаниях, которые имеют дела с банками. Несколько работодателей даже предлагали ему "зарплату в конверте", однако от таких схем он отказался.

"Я понял, что любой системный бизнес, который имеет дело хоть с одним банком, я буду обременять. Они меня просто не возьмут", – объяснил Луценко.

Политик добавил, что сейчас его семья живет благодаря бизнесу жены, которая владеет небольшим офисным центром, и финансовой поддержке старшего сына.

"Бизнес жены плюс старший сын стал на ноги. Я думаю, процентов на 60-70 он обеспечивает. Я сейчас читаю книги. Работаю над будущим. Вся моя семья работает на то, чтобы я пробил стену", – сказал он.

Луценко также назвал примерные ежемесячные расходы для комфортной жизни в Киеве – до 2 тысяч долларов. Основными расходами он считает аренду и заправку автомобиля, а также деловые встречи в кафе. Коммунальные услуги, по словам экс-генпрокурора, полностью оплачивает жена.

Отдельно политик рассказал о сыновьях. Младший Виталий сейчас служит пилотом БПЛА и участвует в боевых операциях на востоке Украины. Старший Александр имеет опыт службы в артиллерии, но из-за инвалидности после болезни вынужден был оставить армию и сейчас занимается IT-бизнесом. Именно его доход в значительной степени помогает содержать семью.

